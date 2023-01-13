موسيقى الأقليات في سوريا.. تراث غني بالتفاصيل

اجتمعت في سوريا عبر التاريخ مجموعة كبيرة من القوميات والإثنيات المختلفة، يعود بعضها إلى أزمان سحيقة لا يمكن تحديدها، ومنها مَا تابعت حياتها محافظةً قدر الإمكان على شيء من تراثها الثقافي وتقاليدها.

وتمتزج في سوريا عدة تقاليد موسيقية مختلفة المنابع والمصادر، أهمها وأكثرها حضوراً إلى جانب العربية الموسيقى الكردية والإيزيدية والشركسية والأرمنية، أعادت التذكير بها أمسية "ألحان من الشمال" التي أقيمت مؤخراً في دار الأوبرا السورية بالعاصمة دمشق، بإشراف إدريس مراد وقيادة أوركسترا لنزيه أسعد.

وتضمنت العديد من النماذج الموسيقية والغنائية لأبناء الجزيرة السورية (شمال شرق سوريا)، بما فيها من خصوصية لا يمكن إنكارها، وجاذبية تستقي مقاماتها وتحويلاتها النغمية من روح البيئة بهوائها وترابها ومائها، ومن إرثها في الأفراح والأتراح.