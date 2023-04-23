"العنقاء".. مجموعة قصصية تبحث عن إجابات في أغوار النفس البشرية

وتقول صاحبة هذه المجموعة القصصية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "أردتُ في المقابل جمع بعض شظايا العالم العربي وضمّها في كتاب واحد، فاخترت فلسطين، والعراق، وتونس، ومصر، والجزائر طبعًا، للتعبير عما يعانيه العالم العربي".

وتضيف: "كلُّ قصّة من قصص هذه المجموعة، لا تعبر عن الحيز المكاني الذي حدثت فيه، بل تعبّر عن كل العالم العربي، لأن احتمالية وقوعها قد تكون هنا أوهناك".

وتشير نورة عجال إلى أن عنوان هذه المجموعة القصصية مستوحى من المضمون، فـ "العنقاء هو عنوان أحد النصوص القصصية، وخمس عشرة شظية هو رقم القصص المتبقية".

وتمضي القاصة بالقول: "في أغوار النفس البشرية يجد المرء الإجابة عن العديد من التساؤلات، هناك نجد الدوافع الحقيقية لما يفعله الإنسان، كما نجد الذكريات العالقة، التي نجزم -إن عرفناها- أنها السبب وراء الكثير من تصرُّفاته أو معتقداته في الحياة".