"العنقاء".. مجموعة قصصية تبحث عن إجابات في أغوار النفس البشرية
تضمُّ المجموعة القصصية "العنقاء"، الصادرة عن دار "أدليس" للنشر والترجمة، بقلم القاصة الجزائرية نورة عجال، 16 قصة قصيرة، وضع مقدمتها القاص بشير خلف.
وتناولت القاصة التركيز خلال مجموعتها القصصية على الجانب النفسي للإنسان، واستغلال بعض الاضطرابات النفسية السلوكية في بناء شخصياتها، كاضطراب ثنائي قطب، والنرجسية، واضطراب تعدُّد الشخصيات.
وتقول صاحبة هذه المجموعة القصصية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "أردتُ في المقابل جمع بعض شظايا العالم العربي وضمّها في كتاب واحد، فاخترت فلسطين، والعراق، وتونس، ومصر، والجزائر طبعًا، للتعبير عما يعانيه العالم العربي".
وتضيف: "كلُّ قصّة من قصص هذه المجموعة، لا تعبر عن الحيز المكاني الذي حدثت فيه، بل تعبّر عن كل العالم العربي، لأن احتمالية وقوعها قد تكون هنا أوهناك".
وتشير نورة عجال إلى أن عنوان هذه المجموعة القصصية مستوحى من المضمون، فـ "العنقاء هو عنوان أحد النصوص القصصية، وخمس عشرة شظية هو رقم القصص المتبقية".
وتمضي القاصة بالقول: "في أغوار النفس البشرية يجد المرء الإجابة عن العديد من التساؤلات، هناك نجد الدوافع الحقيقية لما يفعله الإنسان، كما نجد الذكريات العالقة، التي نجزم -إن عرفناها- أنها السبب وراء الكثير من تصرُّفاته أو معتقداته في الحياة".
وتؤكد الكاتبة أن الجانب النفسي ممتعٌ بالنسبة لها، وقد بحثت كثيرًا في هذا المجال للوصول إلى بناء مكتمل لشخصياتها، كما أنها استفادت أيضًا من تجربة قاسية كانت قد تعرّضت لها في حياتها، وهذا ما دفعها إلى البحث المستمر.
يشار إلى أن نورة عجال تنحدر من ولاية تيارت "غرب الجزائر"، وهي حاصلة على شهادة ليسانس لغة عربية تخصُّص لسانيات حاسوبية من جامعة قاصدي مرباح بورقلة (جنوب الجزائر)، وتعمل حاليًا أستاذة للغة العربية في المرحلة الثانوية، وسبق لها أن نشرت مجموعة قصصية أولى بعنوان "قدر" شاركت بها في مسابقات أدبية ولائية، ووطنية.