"ستنتهي الحرب".... هل هذه القصيدة لمحمود درويش؟‎‎

وبعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع الكاتب والروائي السوري إسلام أبو شكير لتوضيح أحقيته في ملكية هذه العبارات، مبيناً ذلك على حسابه على "فيسبوك".

وقد انتشرت أيضاً قصيدة "ستنتهي الحرب" على تلك المواقع، ولوقت طويل، وقد جرى تداولها من النشطاء، خلال الفواجع العربية والحروب، وقد تم نسبها للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، فيما نسبها القلة للكاتب اللبناني جبران خليل جبران.

وقد جاءت كلمات القصيدة كالتالي:

"ستنتهي الحرب ويتصافح القادة

يقولون في بلادنا يقولوا في شجن

عن صاحبي الذي مضى

وعاد في كفن

وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد

وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب

وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل

لا أعلم من باع الوطن،

ولكنني رأيت من دفع الثمن".

تمرير ثم اعتياد

لقد تم تمرير هذه القصيدة، لسنوات لدى الكثيرين، من رواد مواقع التواصل على أنها للشاعر محمود درويش، ولم يظهر سوى القليل من الكتّاب، للتشكيك في ذلك، لكن الصوت كان أضعف من أن يصل لعموم الجمهور.

ومؤخراً أعلنت الفنانة اللبنانية الشهيرة كارول سماحة، عن ألبوم غنائي، أسمته بـ"الذهبي" يضم أغاني مكتوبة بقلم الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وقد كانت أولى الأغاني الصادرة عنه، أغنية "ستنتهي الحرب" وقد نسبت كلماتها للشاعر محمود درويش، الأمر غير المؤكد، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.