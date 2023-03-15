أدونيس يلقى ترحيبا كبيرا بأول حضور رسمي في السعودية

وصل الشاعر السوري المعروف، أدونيس، مساء الثلاثاء، إلى الرياض، تلبية لدعوة رسمية من المملكة، حيث يلقي محاضرتين وأمسية شعرية وسط ترحيب كبير من النخب الثقافية في المملكة التي تشهد نشاطاً ثقافياً لافتاً.



وحرص شعراء وكتاب وإعلاميين سعوديين كثر، على الترحيب بالشاعر الضيف الذي يزور المملكة لأول مرة في السنوات القليلة الماضية التي شهدت انفتاحاً كبيراً من المملكة على الثقافة والفنون العالمية وباتت وجهة نشطة للشعراء والفنانين.



ونشرت أكاديمية الشعر العربي السعودية التي وجهت دعوة لأدونيس بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، وكلاهما مؤسستين حكوميتين، مقطع فيديو لأدونيس في مطار العاصمة الرياض، وقال إنه سعيد بزيارته للمملكة.