أدونيس يلقى ترحيبا كبيرا بأول حضور رسمي في السعودية
وصل الشاعر السوري المعروف، أدونيس، مساء الثلاثاء، إلى الرياض، تلبية لدعوة رسمية من المملكة، حيث يلقي محاضرتين وأمسية شعرية وسط ترحيب كبير من النخب الثقافية في المملكة التي تشهد نشاطاً ثقافياً لافتاً.
وحرص شعراء وكتاب وإعلاميين سعوديين كثر، على الترحيب بالشاعر الضيف الذي يزور المملكة لأول مرة في السنوات القليلة الماضية التي شهدت انفتاحاً كبيراً من المملكة على الثقافة والفنون العالمية وباتت وجهة نشطة للشعراء والفنانين.
ونشرت أكاديمية الشعر العربي السعودية التي وجهت دعوة لأدونيس بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، وكلاهما مؤسستين حكوميتين، مقطع فيديو لأدونيس في مطار العاصمة الرياض، وقال إنه سعيد بزيارته للمملكة.
وقال الكاتب والقاص السعودي، عواض شاهر، مرحباً بدعوة الشاعر أدونيس، "أكاديمية الشعر حازت السبق الثقافي بدعم من هيئة الأدب والترجمة والنشر وها هو أحد أهم وأبرز المثقفين العرب في هذا العصر يكتشف بنفسه على أي قدر بات الحَراك الثقافي لدينا أوسع استيعاباً وأعلى مرونة في صنع المشهد اللائق ببلادنا وبثقافتنا العربية وبعدنا التاريخي".
وكتب الشاعر السعودي، عيد الحجيلي، مرحباً بأدونيس "ضيف كبير، وعام جميل ومختلف… شكرا مديدة لأكاديمية الشعر العربي، وهيئة الأدب والنشر والترجمة".
ووصف الشاعر سلطان الضيط الدعوة بالحدث الثقافي العظيم، وقال مرحباً "الله الله.. هذه الضيافة حدث ثقافي عظيم يجب أن نعطيه حقه.. شكراً لأكاديمية الشعر على هالتميز".
ومن المقرر أن يلقي أدونيس محاضرة في قصر الثقافة بالعاصمة الرياض مساء الأربعاء بعنوان "الشعر والحياة"، قبل أن يتوجه إلى مدينة جدة ويلقي فيها يوم 20 مارس/آذار الجاري محاضرة بعنوان "الشعر قبل الإسلام"، قبل أن يختتم زيارته بأمسية شعرية يوم 21 مارس في مدينة الطائف.
وكان الترحيب بأدونيس قد بدأ قبل وصوله للمملكة، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، ترحيباً أيضاً بالشاعر بعد الإعلان عن زيارته، حيث كتب علي فايع "#تغيرنا كثيراً ….. #أدونيس في الرياض والطائف محاضراً وفي جدة شاعراً. هنيئاً للأصدقاء الذين يتهيأ لهم الحضور".
كما قال الأكاديمي محمد الخازم في سياق مماثل "وجود الشاعر #ادونيس في الرياض يعبر عن جهد كبير تقوم به هيئة الأدب في استقطاب كبار المثقفين بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر الثقافية معهم أحياناً. ستكون أمسية مميزه ليس في الشعر فقط ولكن في الحوار الثقافي".
فيما قال الصحفي والكاتب محمد هليل الرويلي "احتفاءً بـ : #عام_الشعر_العربي_2023 ..وحول عدد من مُـدن الـمملكة. جـــولة ثقـافيـة، للـشّـاعر، والـمُفَكِّر #أدونيس .. مَوْعِدٌ مَعَ الفِكرِ والشّعر والدّهْشَة المُبْهِرة نتَرَقّبْهُ تُنظّمه: #أكاديمية_الشعر_العربي بدعم من #هيئة_الأدب_والنشر_والترجمة".
وأدونيس هو لقب الشاعر علي أحمد سعيد إسبر المولود في يناير/كانون الثاني عام 1930، في قرية قصابين التابعة لمدينة جبلة السورية، يحمل إجازة في الفلسفة من جامعة دمشق، ونال عام 1973 شهادة الدكتوراه، ويقيم في فرنسا منذ عقود.
وتشمل منشورات أدونيس عشرين مجلداً شعرياً وثلاثة عشر مجلداً في النقد، بجانب ترجمته عشرات الكتب الشعرية إلى العربية.
أطلقت الحكومة السعودية، اسم "عام الشعر العربي" على السنة الجارية 2023، بالتزامن مع إقامة برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تخص الشعر والنثر في المملكة طوال أشهر العام.
وتنظم السعودية كل عام فعاليات سوق عكاظ التاريخي قبل بدء موسم الحج في تقليد قديم يعود لما قبل ظهور الإسلام، عندما كان السوق مكاناً يجتمع فيه الشعراء والتجار من مختلف أطراف شبه الجزيرة العربية.