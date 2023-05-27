كان السينمائي يختتم دورته بمنافسة حادة على السعفة الذهبية

ينهي مهرجان كان السينمائي دورته السادسة والسبعين، اليوم السبت، بعد اثني عشر يومًا من الإبهار والفعاليات الزاخرة بالنجوم، مع بدء العد التنازلي لمنح "السعفة الذهبية" لأحد الأفلام الـ21 في المسابقة الرسمية التي لا تزال المنافسة عليها محتدمة.

وسيعقد رئيس لجنة التحكيم، المخرج السويدي "روبن أوستلوند" الذي حصد، العام الماضي، للمرة الثانية في مسيرته، جائزة "السعفة الذهبية"، عن فيلمه "تراينغل أوف سادنس"، جلسة مغلقة مع أعضاء اللجنة للتشاور واختيار الفائزين.