فاز بجائزة البوكر.. العاهل الأردني يكرم الروائي جلال برجس
كرّم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الروائي جلال برجس بوسام التميز من الدرجة الثانية؛ تقديراً لدوره الكبير في رفد الأدب العربي والأردني، خصوصاً في مجالي الرواية والشعر، ونيل أعماله جوائزعربية وعالمية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وشهد الحفل، الذي جرت مراسمه في قصر رغدان بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السابع والسبعين، تكريم عدة شخصيات أردنية أسهمت في تطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وصدرت لجلال برجس، وهو من مواليد 1970، مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان، وروايات.
وفازت روايته "دفاتر الوراق" بالجائزة العالمية للرواية العربية 2021، كما حازت مجموعته القصصية "الزلازل" (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015.