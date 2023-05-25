فاز بجائزة البوكر.. العاهل الأردني يكرم الروائي جلال برجس

كرّم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الروائي جلال برجس بوسام التميز من الدرجة الثانية؛ تقديراً لدوره الكبير في رفد الأدب العربي والأردني، خصوصاً في مجالي الرواية والشعر، ونيل أعماله جوائزعربية وعالمية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشهد الحفل، الذي جرت مراسمه في قصر رغدان بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السابع والسبعين، تكريم عدة شخصيات أردنية أسهمت في تطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.