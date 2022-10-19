"أيام سيكا الشعرية".. مدينة الكاف التونسية عاصمة للشعر

ستكون مدينة الكاف التونسية وجهة للشعراء على امتداد أيام 20 و21 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من خلال مهرجان "أيام سيكا الشعرية" في دورتها الرابعة، التي ستشهد مشاركات عربية ودولية.

وقال منسّق هذه التظاهرة أبوبكر العموري، إنه بعد تنظيم ثلاث دورات سابقة ذات بعد وطني، تأخذ أيام سيكا الشعرية هذه السنة بعدا دوليا بداية من هذه الدورة الرابعة.

وأضاف أن محور الدورة يحمل عنوان "الشعر والإعلام: رؤى وقراءات".

وخلال مؤتمر صحفي لتقديم برنامج الدورة تحدث العموري عن مشاركة شعراء من 10 بلدان هي تونس، والجزائر، وليبيا، وفلسطين، ومصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، وإسبانيا، ورومانيا.

ويتضمن برنامج الدورة الحالية بالخصوص قراءات شعرية، إلى جانب تقديم مداخلات علمية لكل من الدكتور عمر العلوي (صورة الشعر في الإعلام) والدكتور مصطفى الكيلاني (راهن الشعر العربي بين واقع الاتصال ومشكلات التواصل) والأستاذ الأسعد بن حسين (إعلاميون شعراء) والدكتورة منية العبيدي (مرايا الشعر في الإعلام) كما يكرّم المنظمون الشعراء صلاح الدين الحمادي ومنية العبيدي ومراد الخضراوي.

وأكد أبوبكر العموري أن جمعية "رابطة سيكا الشعرية" اختارت هذه السنة أن تجعل هذه التظاهرة دولية بهدف بناء رؤية جديدة لتعميق التبادل الثقافي والاطلاع على آداب الشعوب والأمم والتعريف بالأدب العربي وخصوصياته وإعلان الرفع من مستوى المهرجان، وكذلك العمل على استعادة بريق الشعر بالنقد والابتداع.

ودعا العموري وزارة الثقافة إلى مساعدة جمعيته على تأسيس بيت الشعر بالكاف ليكون حاضنة لشعراء الجهة، وإقليم الشمال الغربي عموما.

وتأسست "أيام سيكا الشعرية" عام 2018 تزامنا مع انتظام الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية التي غاب فيها شعراء محافظة الكاف، شمال غرب تونس بشكل كلي، ما دفع مجموعة من شعراء الكاف يتقدمهم أبوبكر العموري إلى تأسيس "أيام سيكا الشعرية" احتجاجا على تغييبهم من "أيام قرطاج الشعرية".

وتنتظم بمدينة الكاف التونسية تظاهرات فنية وأدبية تتخذ من الاسم القديم للمدينة شعارا لها، ومنها مهرجان "سيكا جاز" الذي تحتضنه المدينة سنويا، وتحتفي فيه بهذا النمط الموسيقي.

و"سيكا" هو الاسم القديم لمدينة الكاف التي تعدّ إحدى أجمل مدن الشمال الغربي التونسي وتزخر بموروث ثقافي وتراثي ثري وتُعتبر واحدة من الوجهات السياحية في هذا المجال.