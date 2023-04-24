"الورقة في الحائط".. رواية للأردنية نور شروخ تغوص في عادات الشركس
صدر حديثًا في الأردن، رواية تحمل اسم "الورقة في الحائط" للكاتبة نور شروخ، وفيها تقدم وصفًا شاملًا يصلح لأن يكون مدوَّنة اجتماعية في عاداتِ الشَّركسِ وطباعهم، وصِلاتِ حاضرهم بماضيهم.
وتتوزع الرواية الجديدة على 256 صفحة كتاب من القطع المتوسط، وتقع معظم أحداثها في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.
وفي الرواية، نجد أن الكاتبة الأردنية شروخ، غلّفت أحداثها في قالب سردي جعل من السهل عليه الرسوخ في ذهن القارئ.
وتجسد الأردنية نور شروخ في روايتها "الورقة في الحائط"، قصة حب بين شاب وشابة تنتهي بافتراقهما نتيجة الظروف المادية المتباينة بين العائلتين.
وأشارت الكاتبة في روايتها إلى أن "السِّياقَين الزمانيَّ والمكانيَّ المرتبطَين -على ما تُنبئ به روح الرِّواية- بانتماء الكاتبة نفسها إليهما، منحا العمل صدقًا فنيًّا عاليًا؛ فثمة أسلوب سهل ممتنع، ولغة سلسة، وشخصيات واقعية، وأمكنة مألوفة، وأحداث يومية تبدو معتادة في ظاهرها غير أنَّ إخراجها في قالب فني أدبي يحتاج قدرةً على الموهبة والابتكار، وهذه العناصر ائتلفت جميعُها ومكَّنت القارئ من أنْ يُطلَّ على عمّان الثمانينيات والتِّسعينيات من القرن العشرين، ليعيش يومياتِها وهموم ناسها ودفء العلاقات فيما بينهم".
ويخوض مراد؛ بطل الرواية، مجموعة من الصراعات الإضافية التي تتعلق بمسؤوليته عن أمه وأخواته بعد وفاة والده، واضطلاعه بالمسؤولية التي تركها له والده بعد أن تعرّض لعملية نصب كبيرة جعلته مديونًا للبنوك؛ الأمر الذي هدد مستقبل العائلة كلها، وحدَّ من أحلام مراد وتجربته الرومانسية الوحيدة.
يذكر أن نور شروخ، كاتبة من الأردن حاصلة على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والماجستير في الدراسات الدولية.
يشار إلى أن الشركس قدِموا إلى الأردن هربًا من الاضطهاد القيصري، العام 1875، وينتمي معظمهم للطبقة الوسطى.
واستوطن الشركس أماكن عدة في الأردن، ففي عمّان كان الشابسوغ والقبرطاي والقليل من الأبزاخ، كما أن منطقة وادي السير جميع سكانها من الشابسوغ والبزادوغ والأبزاخ.
ويحظى الشركس في الأردن بامتيازات عدة من النواحي الثقافية، الاقتصادية، والسياسية فالكثير منهم يشغل مناصب عالية في جهاز الدولة والوظائف الحكومية.