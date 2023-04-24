"الورقة في الحائط".. رواية للأردنية نور شروخ تغوص في عادات الشركس

صدر حديثًا في الأردن، رواية تحمل اسم "الورقة في الحائط" للكاتبة نور شروخ، وفيها تقدم وصفًا شاملًا يصلح لأن يكون مدوَّنة اجتماعية في عاداتِ الشَّركسِ وطباعهم، وصِلاتِ حاضرهم بماضيهم.

وتتوزع الرواية الجديدة على 256 صفحة كتاب من القطع المتوسط، وتقع معظم أحداثها في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.

وفي الرواية، نجد أن الكاتبة الأردنية شروخ، غلّفت أحداثها في قالب سردي جعل من السهل عليه الرسوخ في ذهن القارئ.