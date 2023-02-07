قطيعة ثقافية.. أوكرانيا تسحب ملايين الكتب الروسية من مكتباتها

قالت نائبة في البرلمان الأوكراني، يوم الاثنين، إن بلادها سحبت من مكتباتها في تشرين الثاني نوفمبر حوالي 19 مليون نسخة من الكتب التي إما تعود إلى العهد السوفييتي أو أنها باللغة الروسية.

وأوضحت يفهينيا كرافتشوك، نائبة رئيس لجنة السياسة الإنسانية والإعلامية في البرلمان الأوكراني، أن هناك 11 مليون كتاب باللغة الروسية من بين 19 مليون كتاب جرى سحبها.

وأضافت في بيان نشره الموقع الإلكتروني لبرلمان البلاد: "بعض الكتب المكتوبة باللغة الأوكرانية والتي تعود للحقبة السوفييتية شُطبت أيضا".

وتابعت: "هناك أيضًا توصيات بشطب وإزالة الكتب التي دعم مؤلفوها العدوان المسلح على أوكرانيا"، بحسب تعبيرها.