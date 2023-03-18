أحمد إسماعيل إسماعيل: المسرح الذي يرتبط بنخبة أو مؤسسة غير الجماهير مصيره "الموت"

نلت العديد من الجوائز في مجال مسرح الطفل، من خلال تجربتك في هذا المجال، كيف تقيم التلقي المسرحي للطفل وعلاقته بالمسرح؟

لابد من التأكيد بداية أن عملية التلقي المسرحي للكبار والأطفال ليست بسيطة، بل مركبة ونامية وعميقة جدًا، تبدأ قبل العرض ولا تنتهي بنهايته، وهي إذ تتفاوت بين المتلقين الراشدين؛ فإنها تختلف كثيرًا بين الراشدين والأطفال، كما يختلف العرض المسرحي الموجه لكل منهما عن الآخر: اختلافًا في أسلوب العرض لا في مستواه. يقول ستانسلافسكي (أن نمثل للأطفال كما هو ضروري أن نمثل للكبار، لكن تمثيلنا للأطفال ينبغي أن يكون أفضل)، طبعا الأفضل هنا ليس بقصد التودد للأطفال، فهذا سيئ مثل تعنيفهم، بل مراعاة لخصوصية الطفولة وتفهماً لشخصية الطفل.

فمن أولى شروط العرض المسرحي للطفل والكتابة له، معرفة شخصية الطفل، طبيعتها، ظرفها، ثقافة البيئة التي تعيش فيها، وذلك قبل اختيار النص، وتقديم العرض.

من المفيد أن يدرك المسرحي أن التلقي المسرحي عند الأطفال لا يبدأ لحظة العرض، بل قبلها، وأثناء التوجه إلى مكان العرض، ناهيك عن دور مكان العرض ومكان جلوسه في الصالة وطريقة الاستقبال.

يمكن الحديث مطولًا عن أهمية التفاعل لدى الطفل قبل وأثناء وبعد العرض، ولعل الحالة التي يخرج عليها الطفل من المسرح هي التي تلخص، ليس مستوى التفاعل أثناء العرض، بل مستقبل علاقته بهذا الفن، ومن المؤسف أن غالبية ما يتم تقديمه في بلادنا من عروض مسرحية للأطفال لا تركز سوى على التفاعل أثناء العرض، وتجد في التصفيق والتهريج ما يؤكد على التفاعل الجيد من قبل جمهور الأطفال، ولعل البديل عن ذلك لا يكون بالعرض المسرحي الجاد جداً، ولا بتحول يتحول الممثل إلى معلم وواعظ أخلاقي.. فمسرح كهذا لا يختلف في ضرره على الطفل من العرض التهريجي.

ويساهم وليُّ الأمر الذي ينوب عن الطفل في اختيار العرض، ويمارس سلطاته عليه في الصالة، ويملي آراءه وتصوراته عن العرض والمسرح عامة بعد العرض، في تخريب عملية التلقي، وبالتالي التفاعل والعلاقة المسرحية برمتها.

فالمسرح ليس مدرسة ولا ملهى.. والطفل ليس عجينة ولا رجلًا صغيرًا أو عبدًا لنا، وخير طريقة لتحقيق التفاعل المنشود بين الطفل ومسرحه هي فهم طبيعة الاثنين، وحسن اختيار أفضل الطرق للربط بينهما برعاية واعية لا وصاية.