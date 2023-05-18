عائشة الجمل تعاين أزمة النص في المسرح العربي المعاصر

ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، إن خطواتٍ منهجية اعتمدتها "الجمل"، تقوم على رصد الأصُول ودراستها، من أجل تشخيص المشهد المسرحي العربي المعاصر من حيث النص، ثم وصف الظواهر المتعلقة به، وتحليلها للوصول إلى حقيقتها وحجمها، والاستعانة بالمراجع التي عالجت الإشكاليات التي تواجهه، للوقوف على مدى خلوصها إلى نتائج شافية.

كما اعتمدت الباحثة في كتابها الذي جاء في 170 صفحة من القطع المتوسط بفصلين، على إجراء مقابلات مع عدد من الشخصيات المعنية في إنتاج المشهد المسرحي نصًا وأداءً، محاوِلةً وضع اقتراحات وحلول من شأنها الارتقاء بالمشهد الأدبي المسرحي.