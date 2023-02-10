"مهرجان الشارقة للشعر النبطي".. احتفاء بالأدب وتكريم للتراث

يعتبر مهرجان الشارقة للشعر النبطي من أبرز الفعاليات الثقافية العربية التي تضيف قيمة نوعية إلى الشعر باعتباره أدباً رفيعاً.

وتجري حالياً فعاليات الدورة السابعة عشر للمهرجان الذي يستمر إلى 13 فبراير وذلك في قصر الثقافة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات.

ويحتفي المهرجان برواد الشعر النبطي في الإمارات والخليج العربي، من خلال تكريم أبرز من قدموا القصيدة الشعبية خلال أمسيات شعرية ولقاءات فكرية متميزة حضرها كل من يهتم بالكلمة وبهذا اللون الشعري الأصيل.

وافتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الإثنين الماضي، فعاليات المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة، حيث عرض حفل الافتتاح فيلماً تسجيليا عن الشعراء المكرمين، وهم أبرز رموز الشعر الإماراتي.

والشعراء المكرمون هم: سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، والراحل حمد علي المزيني، ومحمد مسعود الأحبابي، والإشادة بمسيرة الشاعرة علياء جوهر.