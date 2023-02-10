"مهرجان الشارقة للشعر النبطي".. احتفاء بالأدب وتكريم للتراث
يعتبر مهرجان الشارقة للشعر النبطي من أبرز الفعاليات الثقافية العربية التي تضيف قيمة نوعية إلى الشعر باعتباره أدباً رفيعاً.
وتجري حالياً فعاليات الدورة السابعة عشر للمهرجان الذي يستمر إلى 13 فبراير وذلك في قصر الثقافة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات.
ويحتفي المهرجان برواد الشعر النبطي في الإمارات والخليج العربي، من خلال تكريم أبرز من قدموا القصيدة الشعبية خلال أمسيات شعرية ولقاءات فكرية متميزة حضرها كل من يهتم بالكلمة وبهذا اللون الشعري الأصيل.
وافتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الإثنين الماضي، فعاليات المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة، حيث عرض حفل الافتتاح فيلماً تسجيليا عن الشعراء المكرمين، وهم أبرز رموز الشعر الإماراتي.
والشعراء المكرمون هم: سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، والراحل حمد علي المزيني، ومحمد مسعود الأحبابي، والإشادة بمسيرة الشاعرة علياء جوهر.
وأوضح بطي المظلوم، مدير مهرجان الشارقة للشعر النبطي ومدير مجلس الحيرة الأدبي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن" مهرجان الشارقة للشعر النبطي السابع عشر يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة".
وتابع: "هذا المهرجان الذي يعد من أكبر المهرجانات على مستوى الإمارات والخليج العربي وكانت انطلاقته الأولى سنة 1938 حيث كرم صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله، رواد الشعر الشعبي في دولة الإمارات واستمرت هذه المسيرة إلى أن وصلنا إلى هذه الدورة 17 عشر".
وكشف أن "الدورة الجديدة من المهرجان تعد من أكبر الدورات مشاركة حيث يشارك فيها أكثر من ستين شاعرا والعديد من الشعراء والشاعرات والإعلاميين والإعلاميات، حيث يزيد ضيوف المهرجان عن 200 شخص".
وبين أن "المهرجان الذي انطلق تحت رعاية صاحب سمو حاكم الشارقة وتشريفه في قصر الثقافة وبتكريم 3 شعراء وشاعرة من رواد الشعر النبطي، ستستمر فعالياته على مدى 8 أيام نمضيها في قصر الثقافة ونعيش العديد من الفعاليات الجميلة للشعراء".
وحسب بطي المظلوم "تتوزع فعاليات المهرجان على مناطق الإمارة، ففيما كانت البداية مع قراءات شعرية في الشارقة ثم انتقلت إلى مدينة دبا، كما ستشهد مدينة خورفكان فعالية جميلة، في حين سيختتم المهرجان فعالياته في مدينة كلباء".
ولفت أنه "سترافق الفعاليات والأمسيات الشعرية فرق الفنون الشعبية التي ستؤدي الفن الفلكلوري الجميل وهو من الفنون الجميلة الذي يتميز بها المجتمع الإماراتي".
وختم حديثه بالقول: "نحن نعيش عرسا بالشارقة يلتقي فيه الأحبة من أبناء الإمارات والخليج العربي، حيث تلتقي كل هذه الثقافات في الشارقة، ونخص بالشكر صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة لدعمه هذا المهرجان المادي والمعنوي والإعلامي وجهوده لإنجاحه وكل من تعاون على إنجاح هذا المهرجان".
إحياء موروث ثقافي
ويعكس مهرجان الشعر النبطي مدى اهتمام الإمارات بموروثها الثقافي، حيث يشكل هذا النوع من الشعر جزءا من هويتها وتاريخها، كما أنه تظاهرة مهمة تمنح مساحة لمنافسة وتباري الشعراء الشعبيين على تقديم أغراض شعرية متنوعة.
ويشكل المهرجان الذي يجمع بشأنه الشعراء والمثقفين بوصفه مظلة للشعر الشعبي، فرصة ثرية للقاء المبدعين وتناول القضايا المتعلقة بهذا الجنس الأدبي الذي يشكل ذاكرة حية في الإمارات والخليج العربي خاصة والعالم العربي بصفة عامة لما تحتويه نصوصه من حنين للأرض وتعلق بالجذور والهوية.
ويُعد مهرجان الشارقة للشعر الشعبي الذي يُقام سنويا من أكبر المهرجانات العربية المتخصصة في هذا اللون الأدبي، وقد أشاد شعراء مشاركون فيه بحسن التنظيم والأمسيات الثرية والتفاعل بين الشعراء والاهتمام الإعلامي والشعبي.
تحدي التسويق
وأشارت الشاعرة العمانية نورة الشامسي في حديثها لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المهرجان ناجح بكل المقاييس من حيث الإعلان عنه والتنظيم المشرف من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان والدعم اللا محدود له من قبل حضرة صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله، واحتواؤهم وتشجيعهم للشعراء من مختلف أرجاء الوطن العربي والخليج".
وبرأيها فإن "دل ذلك فهو يدل على اهتمامهم بالشعر النبطي والشعراء من خلال إقامة مثل هذه المهرجانات الضخمة والكبيرة، فالشارقة وهي أكبر المهرجانات على مستوى الوطن العربي كافة".
وأضافت: "مع ذلك، ورغم نجاح المهرجانات في استقطاب الشعراء ودعمهم، يبقى الترويج للشعر النبطي في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت الباب أمام انتشار ثقافات أخرى تلاقي اهتمام الناشئة والشباب، تحديا حقيقيا للمحافظة على هذا الموروث الثقافي".
واعتبرت الشامسي أن "التحديات التي تواجه الشعر النبطي تتمثل في عدم وجود تسويق إعلامي قوي أو مجالس مخصصة للشعراء كما هو الحال في إمارة الشارقة.. فلو أن الشعر النبطي لقي تسويقا إعلاميا صحيحا وتشجيعا له لكان التفاعل الشعبي قويا معه، إلا أننا نلاحظ أنه من يحضر مثل هذي الأمسيات والمهرجانات هم فقط من الفئة المهتمة بهذا الشعر والمحبة له".
وخلصت بالقول: "التحديات أيضا قد تكون في اللغة وبعض الصور الشعرية، لأن الشعر النبطي من مختلف أرجاء الوطن العربي واللهجات كثيرة والمعاني تختلف من دولة إلى أخرى؛ فالمتلقي لهذا الشعر إذا لم يعِ معاني ومفردات بعض القصائد لا يكون هناك قبول للشعر النبطي لأنه يعتبر من الشعر العامي له مفرداته عامية ومتنوعة".