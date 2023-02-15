السودان.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الطيب صالح للعمل الإبداعي
أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، اليوم الأربعاء، أسماء 9 فائزين بالجائزة في دورتها الثالثة عشرة، في ثلاثة مجالات، هي "الرواية، والقصة القصيرة، والدراسات النقدية".
وفاز بالجائزة الأولى في مجال الرواية الكاتبة المصرية، علياء عبد المولى هيكل، عن روايتها "الخروج من البئر"، والمركز الثاني، الكاتب السوداني، منصور الصويم، عن رواية "طحلب أزرق" والمركز الثالث، من نصيب الكاتب المصري عادل سعد محمد سعد، عن رواية "الكُحكُح وما الدنيا إلا مسرح كبير".
واحتل المركز الأول في مجال القصة القصيرة الكاتب العراقي، هيثم هاشم طاهر، عن قصة "وشام النمور"، بينما احتل المركز الثاني، الكاتبة المصرية أميمة محمد محمد عز، عن قصة "الموتى لا يستقبلون الصباح"، والمركز الثالث من نصيب الكاتبة المصرية أسماء شفيع عبدالهادي عواد، عن قصة "امرأة الحجر".
وفي مجال الدراسات النقدية، التي كان محورها هذا العام نقد الشعر العربي والأفريقي"، فاز بالمركز الأول الكاتب المغربي عبدالرحيم وهايبي الخياط، عن دراسته المعنونة بـ"شعرية الأرض عند محمد مفتاح الفيتوري".
وجاء في المركز الثاني الكاتب المصري أحمد محمد الصغير، عن دراسة "التحليل السينمائي – دراسة ديوان - أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت" للشاعر محمد عفيف مطر.
بينما احتل المركز الثالث الكاتب السوداني، بشرى مهدي خريف، عن دراسة "الشعر العربي – دراسة في دواوين الشاعر صلاح أحمد إبراهيم".
وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 15 ألف دولار والثانية 10 آلاف دولار والثالثة 8 آلاف دولار.
وقال الأمين العام للجائزة، مجذوب عيدروس، إن الدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيراً من الكتاب والأدباء والنقاد، حيث بلغت المشاركات في محاور الجائزة الثلاثة أكثر من 700 عمل، لأكثر من 30 دولة، من مختلف قارات العالم.
وتأسست الجائزة التي تحمل اسم الكاتب السوداني الطيب صالح (1929-2009) في شباط/فبراير 2010، بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحليه، وتشمل مجالي الرواية والقصة القصيرة، ومجالاً ثالثاً من مجالات الإبداع الكتابي يختاره مجلس الأمناء سنوياً.