السودان.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الطيب صالح للعمل الإبداعي

واحتل المركز الأول في مجال القصة القصيرة الكاتب العراقي، هيثم هاشم طاهر، عن قصة "وشام النمور"، بينما احتل المركز الثاني، الكاتبة المصرية أميمة محمد محمد عز، عن قصة "الموتى لا يستقبلون الصباح"، والمركز الثالث من نصيب الكاتبة المصرية أسماء شفيع عبدالهادي عواد، عن قصة "امرأة الحجر".

وفي مجال الدراسات النقدية، التي كان محورها هذا العام نقد الشعر العربي والأفريقي"، فاز بالمركز الأول الكاتب المغربي عبدالرحيم وهايبي الخياط، عن دراسته المعنونة بـ"شعرية الأرض عند محمد مفتاح الفيتوري".

وجاء في المركز الثاني الكاتب المصري أحمد محمد الصغير، عن دراسة "التحليل السينمائي – دراسة ديوان - أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت" للشاعر محمد عفيف مطر.

بينما احتل المركز الثالث الكاتب السوداني، بشرى مهدي خريف، عن دراسة "الشعر العربي – دراسة في دواوين الشاعر صلاح أحمد إبراهيم".