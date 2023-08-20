مهرجان الفحيص في الأردن يطفئ شعلة دورته الحادية والثلاثين

أطفأ مهرجان الفحيص في الأردن شعلة دورته الحادية والثلاثين اليوم السبت، بعد خمسة أيام من السهرات الغنائية والندوات الفكرية والأنشطة الترفيهية.

وشمل اليوم الختامي حفلا للمطرب اللبناني هادي خليل على مسرح دير الروم الأرثوذوكس استهله بأغنية (موعدنا أرضك يا بلدنا) للراحل ملحم بركات وقدم باقة من أغانيه الخاصة مع بعض الأغاني الفلكلورية.

وبعده قدم الفنان الأردني رامي شفيق حفلا على مسرح القناطر بدأه بالعزف على العود بمصاحبة الفرقة الموسيقية ثم ردد مع الجمهور أغنيات لبعض من عمالقة الغناء العربي أمثال وديع الصافي وكارم محمود وأم كلثوم.

وفي وقت سابق من اليوم قاد الفنان خليل العيص كرنفال الأطفال بمسرح القناطر كما أقيمت ندوة في ساحة متحف كنيسة الروم الأرثوذوكس بعنوان (المشهد السياسي العام) ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان.

وكان المهرجان الذي ينظمه نادي شباب الفحيص تحت شعار (الأردن تاريخ وحضارة) قد انطلق في 15 آب/ أغسطس، وشمل برنامجه حفلات لفنانين من داخل الأردن وخارجه من أبرزهم اللبناني وائل جسار والأردنية غادة عباسي.