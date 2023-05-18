مهرجان "فن الشارع" يحيي 100 عام على ميلاد الشاعر رسول حمزاتوف

وولد رسول وحمزاتوف، الشاعر السوفيتي الداغستاني في قرية تسادا في 8 سبتمبر عام 1923، وأرى المكتبة العالمية خلال سنين عشرات الدواوين الشعرية وكتب النثر والبلاغة باللغتيْن الأفارية والروسية، بما في ذالك دواوين "النجوم الشامخة"، المخطوطات"، "عام ميلادي"، وغيرها.

وشكل العديد من قصائده أساساً للأغنيات المشهورة، ومن أشهرها أغنية "الغرانيق"، وفق "تاس".

وتخليداً لذكرى الشاعر حمزاتوف الذي توفي في 3 نوفمبر عام 2003 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً رئيسياً يقضي بإحياء الذكرى المئوية لميلاد الشاعر الذي لعب دوراً بارزاً في تطوير الثقافة الوطنية.