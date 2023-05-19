مؤتمر دولي لدراسات الترجمة في جامعة اليرموك الأردنية

وأكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر في كشفه لدور الترجمة في تطوير العلوم والمعارف الإنسانية بمختلف الثقافات والحضارات، وهو ما يعيدنا إلى إسهام العرب في نقل الإرث الفكري والعلمي، فالترجمة التي مثلت منجزا مهما في مرحلة من تاريخ العرب استطاعت أن تحدث قفزة فكرية وفلسفية نوعية ليست على صعيد الحضارة العربية الإسلامية، وإنما للإنسانية جمعاء.

وبدوره، قال عميد كلية الآداب الدكتور موسى ربابعة، إن "المؤتمر يأتي لتجسيد الاهتمام الواضح بالترجمة التي تسهم في تفاعل الحضارات، ولما تشكله من أداة للتواصل بين الشعوب، فالترجمة شكل جوهري من أشكال الثقافات تنفتح على الآخر لفهمه وإدراك عالمه وعلومه".

ومن جهته، أشار الدكتور ياسر سليمان من جامعة كامبردج في كلمة باسم المشاركين في المؤتمر، إلى اهتمام المؤتمر بالبعد الإقليمي من خلال أوراقه العلمية التي تتناول اللغة العبرية والفارسية والتركية بعد أن كانت مؤتمرات الترجمة العربية تولي الأهمية الكبرى للغات الأوروبية المهيمنة ثقافيا باعتبارها لغات وسيطة بين العربية ومحيطها الإقليمي.

فيما قال رئيس قسم الترجمة الدكتور أحمد الحراحشة، إن "المؤتمر يهدف إلى دراسة تحديات الترجمة في الوطن العربي والآمال والتطلعات، ودراسة واقع الترجمة في مختلف الميادين، ويتيح الفرصة للعلماء والباحثين والمترجمين في الأردن والوطن العربي لتبادل الخبرات في مجالات دراسات الترجمة المختلفة، ويسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المترجمون والحلول المقترحة لها".

وتناول الدكتور محمد نصيرات، أستاد اللغة العبرية وآدابها في جامعة اليرموك، بورقته العلمية التي جاءت بعنوان "واقع الترجمة الأدبية من العربية إلى العبرية وبالعكس"، أهم الدوافع التي جعلت المؤسسات الأكاديمية والبحثية في إسرائيل تهتم بحركة الترجمة من العربية إلى العبرية في أنواعها المختلفة، مشيرا إلى أهم الأعمال الأدبية العربية التي ترجمت من العربية إلى العبرية، وأبرز المترجمين الذين اهتموا بترجمة الأدب العربي. واستعرض أهم المراكز والمؤسسات البحثية الإسرائيلية التي تعنى بتعليم اللغة العربية وحركة الترجمة.