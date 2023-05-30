مهرجان "المسرح الثنائي" في الشارقة يختتم فعالياته

وشاركت في المهرجان 5 عروض من 5 دول، هي: "حدث ذات مرة" لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح (دولة الإمارات)، إعداد وإخراج مهند كريم، وتمثيل نبيل المازمي وشريف عمر؛ و"النافذة" لفرقة مشوار المسرحية (مصر)، تأليف أريرنيوش أيريدينسكي، وإخراج محمد مرسي، وتمثيل إسلام عبدالشفيع ورضوى حسن؛ "السيرك" لفرقة المسرح القومي (سوريا)، تأليف أزوالدو دراكون، وإعداد وإخراج أيمن زيدان، وتمثيل حازم زيدان ولمى عبدالكريم؛ و"الشفاف" لفرقة المسرح الكويتي، تأليف فوزي الغريب، وإخراج أحمد السلمان، الذي يشارك أيضًا في التمثيل إلى جانب الممثلة سماح؛ و"منظر طبيعي" لفرقة ملتقى الظلال (الأردن)، تأليف هارولد بنتر، وإخراج دلال الفياض، وتمثيل بكر الزعبي وياسمين الدلو.