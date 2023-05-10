نصر سامي في "برلتراس" يطلق صرخة ضد التوحش

نتعرف من خلال رواية "برلتراس" للكاتب التونسي نصر سامي على الشرّ الذّي يمحو تدريجيًّا الأثر الذي تركته الإنسانية منذ بدايتها.

الرواية الصادرة عن دار مسكيلياني تصور هذا الأفول، وتمعن في متابعته وتسجيله وتوثيقه، وتشهد على الفناء المظلم الذي تغرق فيه حياتنا اليوم..

ومن خلال قصص كثيرة تحدث في مكان غريب اسمه "برلتراس"، نشهد تخلّي البشر عن بشريتهم وانسحاقهم أمام آلة جهنّمية غادرة قوية مرعبة دموية لا إنسانية رهيبة، هم داخلها مجرّد قطع لحم في آلة كبيرة من الصّدأ، تفرمهم بلا هوادة!