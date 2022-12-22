الإعلان عن 8 فائزين بجوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الخميس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة في الآداب، والفنون، والعلوم الإنسانية، لعام 2022، والتي يبلغ إجمالي قيمتها المالية 55 ألف دولار، إضافة إلى شهادة تقدير، وشعار الجائزة.

وذهبت جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال إلى الكاتب والشاعر والناقد وليد سيف، بينما حصل الروائي وليد الشرفا على جائزة فلسطين للآداب عن رواية (أرجوحة من عظام) مناصفة مع الشاعر والكاتب خالد جمعة عن مجموعته الشعرية (قمر غريب فوق صانع النايات).

وفاز بجائزة فلسطين للفنون المخرج المسرحي "غنام غنام" عن أعماله المسرحية ومنها مسرحية (بأم عيني عام 1948) مناصفة مع الفنان التشكيلي محمد الجالوس عن معارضه الثلاثة الأخيرة من 2019 إلى 2022.

وذهبت جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية إلى الكاتب الصحفي عمر نزال عن كتابه (كباسيل: منافذ الاتصال والتواصل لدى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي) مناصفة مع الباحثة نور محمد جبر (نور بدر) عن كتاب (هندسة الاضطهاد: سياسة التحكم بالأجساد الصامتة).