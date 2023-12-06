بأكثر من 13 مليار دينار.. العراق يطلق مشروعًا لدعم الثقافة والفنون

وبيَّن أن "المشروع سيشمل الرسامين أيضًا، ولا يختصر على فئة محددة من الفنانين، وعند انطلاق هذا المشروع سوف يطلق دراما جديدة وسوف تكون هذه الدراما محل اهتمام الأوساط الفنية في العراق وخارجه".

نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، قال لـ"إرم نيوز": "إننا ندعم المشروع الكبير الذي أطلقته الحكومة لدعم الثقافة والفنون، وهذا المشروع سيحدث طفرة نوعية في مجال السينما والدراما عبر الشاشات العراقية، ويعد الأول والأكبر الذي يدعم الفنون المختلفة منذ عام 2003".

وبيَّن جودي أن "نقابة الفنانين العراقيين ستكون داعمة لهذا المشروع المهم، وسنعمل على تقديم ما لدينا من أفكار ومقترحات لكي تكون ضمن مشروع دعم الثقافة والفنون، خصوصًا بالجانب المتعلق بالدراما المختلفة، خاصة دراما شهر رمضان، التي تكون متابعة من قبل كل الشعب العراقي".

وشدد نقيب الفنانين العراقيين على أن "مشروع دعم الثقافة والفنون، يجب أن يشمل كل الفئات، كما يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على قضية الصرف والتخصيصات المالية، ونحن أيضًا سيكون لنا الدور الرقابي والإشرافي على القضايا التي تقع ضمن اختصاص ومهام النقابة".

عضو لجنة الثقافة في البرلمان العراقي رفيق الصالحي، قال لـ"إرم نيوز"، إن "مجلس النواب سيعمل على تخصيص هذا المبلغ الكبير ضمن موازنة سنة 2024، كما سنعمل على متابعة ومراقبة صرف هذا المبلغ لمنع أي تلاعب أو شبهات، فهذا المبلغ يجب أن يصرف وفق خطة وجداول معدة سابقًا".

وأكد الصالحي أن "مجلس النواب داعم لهذا المشروع بشكل كبير وهو مع تطوير الواقع الفني والأدبي في العراق، خصوصًا أن هذا الجانب أهمل كثيرًا من قِبل الحكومات السابقة، بسبب الظروف التي كان يمر بها العراق، الأمنية والاقتصادية وغيرهما، ولهذا نحن سنكون داعمين بقوة لمشروع الحكومة لدعم الفنون بكل أنواعها".