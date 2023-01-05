"خيط البندول" لنجاة عبد الصمد.. الطب كرسالة والطبيب كإنسان

صدرت، مؤخراً، رواية "خيط البندول"، للأديبة السورية نجاة عبد الصمد، التي تتتبع هواجس الإنسان حول الألم والمرض والحياة والموت والحب والزواج، وتتحدث عن مهنة الطب، وعن الطبيب الإنسان الذي يخطئ ويصيب.

الطبيب يزور طبيباً. هكذا تبدأ الرواية بزيارة أسامة، الطبيب الاختصاصي بأمراض النساء وعلاج العقم، لأستاذه مختار، يطلب نصيحته بعد طول معاناته في علاج زوجته لإنجاب طفلهما، ثم فجأة يستقبل أسامة طفلاً جاء من حادثة اغتصاب طفلةٍ قاصر، فكيف له أن يقرر مصير هذا الطفل؟.

وفي "خيط البندول"، يروي أسامة حكايته بصوته، وعلى التوازي، ومع تنوع أصوات السرد ما بين وردة ابنة قرية المغمورة، إلى صوت الراوي العليم يسرد حكايات رجال ونساء المجتمع على السواء، ومن خلالها تتكشف الفروقات بين الطبقات الاجتماعية في سوريا ما بين الأكاديمية والمتوسطة وأهل القاع، منذ منتصف القرن العشرين حتى أيامنا هذه.