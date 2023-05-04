كتاب يستعرض تاريخ فن العمارة الأوراسية بمنطقة تكوت الجزائرية

ومن أبرز هذه المعالم "دشرة تكوت" نظرًا لما تحتويه من تضاريس ومناظر طبيعية وتراث معماري وعمراني، تفنّن في إنشائه الأجداد بمواد محلية وإمكانات بسيطة، وفق متطلبات حياتهم، وبما ينسجم مع محيطهم البيئي، ووسطهم الطبيعي، دون حذف أو تغيير، حيث استطاعوا أن يُشيّدوا وحدة متكاملة متجانسة من كلّ الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، وتضمُّ كلّ المرافق الضرورية للحياة الكريمة.

غير أنّ هذا التراث المعماري والعمراني عَرف بعد استقلال الجزائر عام 1962 تدهورًا كبيرًا؛ بسبب عمليات الهدم وإعادة البناء التي حدثت في الدشرة، والتي كان الهدف منها إنشاء سكنات جديدة لتحسين نمط معيشة السكان، وتوفير مختلف المرافق الضرورية الحديثة.

لكنّ تلك العمليات خلّفت نتائج وخيمة على المنطقة، وأدّت إلى تشويه النمط العمراني لهذه الدشرة؛ ما أفقدها أصالتها وهويتها القديمة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ.