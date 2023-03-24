حسن حميد: أعشق الشعر.. ولولا التراجيديا الفلسطينية لما كتبت الرواية

يكتب الروائي الفلسطيني حسن حميد نصوصه بعين القارئ، حيث تلتقط عدسته الحساسة حتى اللحظة العابرة لتعكس سطورها أعماق وحياة القارئ، ما جعل كتاباته ذات رواج ومتابعة، ليتمكن مؤخرا من الفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية عن روايته "ناغوغي الصغير".

وحسن حميد روائي فلسطيني أصدر أكثر من عشر مجموعات قصصية، تحتوي بين دفاتها أكثر من مائة قصة قصيرة، ومن أعماله "شارع خاتون خانم"، و"بنات جسر يعقوب"، و"الجرجماني"، و"كي لا يفسد الملح"، و"ظل إدغار آلان بو الطويل"، و"أفيال الغابة.. مقاربة معرفية"، و"عشاق الحياة.. مقاربة معرفية"، وغيرها.

"ناغوغي الصغير "نالت مؤخرا جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية، أي سؤال طرحته هذه الرواية؟

هذه الرواية (ناغوغي الصغير) معنية بالصراع العربي الصهيوني، والمواجهة ما بين السرديتين الفلسطينية والإسرائيلية.. مثلما هي معنية بتكسير مرتكزات المشروع الإسرائيلي القائم بالقوة فوق أراضي الشعب الفلسطيني الذي طرد ودمرت قراه بعد النكبة الفلسطينية 1948 و1967.

ومن مرتكزات المشروع الإسرائيلي: الهجرة إلى الكيان الإسرائيلي. والرواية توافق هجرة (الفلاشا) إلى بلادنا الفلسطينية العزيزة ترغيباً وتغريراً من بلادهم الحبشة أو إثيوبيا.

الرواية قائمة على السيرة التي كتبها ناغوغي الصغير عن الحياة التي عاشها في الكيان الإسرائيلي، وهي سيرة تفضح كذب الإسرائيليين، وزيوف دعايتهم، وأشكال التمييز العنصري التي مورست عليه، وتبين السرانية التي يعيشها الكيان الإسرائيلي.. وهي ملآى بالثقوب والثغرات.