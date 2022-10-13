الشاعر السوري لقمان محمود: الفكر السياسي الكردي يمنع الإبداع

قال الشاعر السوري لقمان محمود إن أصداء الشعر لا تزال تتردد، رغم هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي وهجرة القراءة والكتب نحو العالم الرقمي، مؤكداً أن الشعر له دور مهم في تحقيق التقارب بين الثقافات ونقل معاناة الشعوب.

ويتمسك لقمان، وهو شاعر كردي، بالكتابة باللغة العربية التي أثْرَت مسيرته الأدبية، سواء في وطنه أو في مكان إقامته بالسويد.

وأقر بما شهدته "القصيدة الكردية السورية من طفرة جمالية انطلقت من عمقها الكردي إلى الفضاء الإنساني بكل مناحيه"، وفقاً لتعبيره.

نص الحوار مع "إرم نيوز"

"الصمت الذي لا يتوقف عن الكلام" جديدك الشعري، ما رسالة هذا الإصدار الجديد؟

الكتابة، بوصفها ممارسة إنسانية، تسعى في ما تسعى إليه، وكأنها تدوين لحياة أخرى لا تفنى. بهذا المعنى يمكن للشعر أن يشكل أفقاً للتعايش، فيه ننفتح على بعضنا باختلافاتنا الممكنة، فليس من شك في أن الشعر في إمكانه أن يلعب أدواراً هادفةً لما فيه سلام الإنسانية، تحت لواء قيم الجمال.

ما أود قوله، إن رسالة "الصمت الذي لا يتوقف عن الكلام"هو إدراك معنى الحياة وقيمتها؛ فالشعر لا عنف فيه ولا تصعيد، ومع ذلك فهذه القصائد تحيل الصمت إلى كلام.

قلت في لقاء سابق إن القصيدة الكردية تعكس واقعاً مريراً.. هل يلاقي الشعر صداه المطلوب في زمن هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي؟

نعم، صحيح. الشعر الكردي اليوم يعود إلى أصله الشفهي، والمشهد الأدبي، ليس منعزلاً عن المشهد السياسي العام، لأن الفكر السياسي الكردي يمنع الإبداع، لذلك يعيش الكردي دون أن يفرّق بين الجيد والسيئ في الإبداع وفي الأحزاب وفي الزعماء، ولا يريد أن يعرف أن العالم قد تغير كثيراً، ولا يمكن إعادة الشعارات القديمة إلى الواجهة.

استطراداً، وفي أفق ما تقدّم، أقول: الشعر له صلةٌ بين ما هو حاصلٌ ومفترض، فكما يقول هايدغرلا يتعامل الشعر مع الواقع بما هو موجود، بل بما هو مفقود.

وقبل أن أدخل إلى الشق الثاني من السؤال أقول: الأدب الحقيقي عمل فردي، ممعن في الفردية، ولا يقوم بوظائف خارجة عن طبيعته. والشاعر غير ملزم بالجماعة. لذلك أكرر أن المشهد الأدبي الكردي، ليس منعزلاً عن المشهد السّياسي العام.

أما جوابي عن الشق الثاني من السؤال فأقول نعم، يلاقي الشعر صداه في زمن هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أحدثت الثورة الرقمية واقعاً جديداً وصارت تؤثر في مجمل تفاصيل الحياة اليومية، فهي بمثابة انقلاب حقيقي ومنعطف تغيرت معه صور الإبداع وطرائقه. إذ تعمل معظم وسائل التواصل الاجتماعي على جعل إنسان العصر الحديث مقيّداً بالرغبة في الظهور والاستعراض.

هل بوسع الشعر والأدب المراهنة عليهما اليوم لأجل التغيير وإصلاح الواقع؟

نشهدُ في هذا الزمن، بشكلٍ جليٍّ، انتصار المال كبديلٍ عن السياسة، وانتصار الاقتصاد كبديلٍ عن الثقافة، وانتصار التجارة كبديل عن الفكر. نشهدُ جميعاً في هذا الزمن انهيار الشعر والأدب لصالح الكتابات السطحية. ففي زمن الانهيار الثقافي وهيمنة ثقافة التسطيح لم يعد للمثقف الطليعي أو النخبوي من وجود مؤثر، أو فاعلية حقيقية.

الشعراء والكتّاب الذين يئسوا من جدوى الكتابة، ومن فاعلية الكلمة أصيبوا بالإحباط وخيبة الأمل وأقدم بعضهم على الانتحار.

كيف تنظر إلى فن الشعر والرواية، إلى أيهما تميل؟ ولماذا؟

أرى أن الشعر هو أكثر الأنواع الأدبية حميمية بين صنوف الكتابة. فأوّل شيء كتبَه الإنسان هو الشعر، وآخر شيء سيكتبهُ الإنسان هو الشعر، إذ لم يعد الشعر محصوراً في القصيدة فقط، بل الشعر أصبح في كل شيء. ومع ذلك، فإن غاية الفنون جميعاً هي توسيع مساحة الحرية وارتياد المدارات المجهولة، فنحن في الكتابةِ ندافعُ عن وجودنا، وعن وجودِ البشرية كلها.

وبما أن الرواية فن له خصوصيته وله قرّاؤه، فإن الشعر أيضاً هو فن له خصوصيته وله قرّاؤه. لكنّ الشعر ما زال يسكن الوجدان الإنساني، وليس بإمكان أي فن أدبي آخر أن يحل محله أو يلغي حضوره.

الشعر هو ما يجعل الرواية متميزة. وله تأثيره القوي في الثقافات الإنسانية. ورغم ذلك فإنّ الشعر والرواية يتراجعان، الحكاية أن القراء أصبحوا قلة قليلة.

بلا شك يبقى الشعر من ضروريات الحياة. من دونه لن يموت أحد، لكن بموته ستخسر البشرية إنسانيتها!.

كيف أثرت تجربة الغربة التي تعيشها في السويد على مسيرتك الأدبية؟

في السويد تعرفتُ مباشرة على مكانة الثقافة في حياة المجتمع الإنساني اليومية. وعرفت أن الحوار يلعب دوراً مهماً في النهوض بالأدب وكذلك في تبادل الثقافات بين الشعوب.

من خلال مشاركتي في الملتقيات والمهرجانات الثقافية في السويد، تعلمت من السويديين كيف نتحاور مع بعضنا بعضاً في كافة اللغات مهما تنوعت. وبالتالي الانحياز التام إلى القيم الإنسانية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللون.

عندما تقوم الإنسانيّة على المساواة، تستطيع أن تؤسِّس لمجتمع المواطَنة، الذي يتساوى فيه الأفراد، واجباتٍ وحقوقاً، في معزلٍ عن الانتماء الإتنيّ أو الدّينيّ.

بهذا المعنى، الغربة وسيلة لاكتشاف الذات واكتشاف الآخر. فالمنفى – الغربة، هو أسوأ ظرف يمكن لأي شخص أن يمرّ به. ومع ذلك فإن الغربة منحتني من المزايا أكثر مما سببت لي من خسارات. أثق دائما بمقولة «من لا وطن له، فكل العالم وطنه».

ما ميزات الكتابة باللغة العربية بالنسبة لكاتب وشاعر كردي؟

منذ جلاء الفرنسيين عن سوريا، عام 1946، ومعاناة الكرد في تصاعد، حيث حورب الإنسان الكردي بشتى الوسائل، كما حوربت لغته الكردية بالوسائل القمعية ذاتها.

إذن، كانت اللغة الكردية ممنوعة في سوريا، ومن يكتب بها كان يتعرض للسجن، أي أن الكتابة باللغة الكردية كانت مغامرة على جميع الصعد، مقارنة باللغة العربية الرسمية.

لا شك أنني لا أنكر أيضاً مميزات الكتابة باللغة العربية التي جعلتني متمسكاً بها حتى الآن، وكأنني لا أستطيع الاستغناء عن أحد جناحَي.

اللغة الكردية هي لغتي الأم، وقد كتبتُ بها مجموعة كتب شعرية ونقدية.

إنّ الشعر الكردي هو أساساً شعر غنائي وإن انطوى بعضه على جانب ملحمي، لكن في السنوات العشر الأخيرة شهدت القصيدة الكردية السورية طفرة جمالية، انطلقت من عمقها الكردي إلى الفضاء الإنساني بكل مناحيه.