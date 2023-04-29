آن الصافي: الإبداع منتكسٌ في بلادنا.. وثقافتنا ناصرت المرأة دوما

لنعد إلى مسألة السرد وتوظيف معطيات الراهن وقضاياه، هل سنتحدث في شأن دون التطرق إلى ما نحن عليه من حال وما رفد إلى واقعنا من مستجدات؟ هل نغض الطرف أن هناك مدن كوزموبوليتان -حاوية للثقافات بتنوعها متعايشة في مكان واحد، ماهي قضاياها ومواضيعها؟ هل نتجاهل مسائل تتعلق بالبيئة هل نتجنب الحديث عن حرية الفكر وأن لدينا قرابة 60% من سكان إقليمنا ينتمون للفئات العمرية التي تقل عن 25عاماً. ماذا قدمنا لهم؟ ماذا يقرأون ويشاهدون ويتابعون؟ نحن أمام مساحة جيدة للاستلاب الثقافي ما لم ننتبه إلى دور القوة الناعمة ومنها الأدب والثقافة والفنون والعلوم للحاق بالركب أو استحداث مسارات جديدة تليق بإنسان اليوم والغد.

حدثينا قليلا عن مشروعك "الكتابة للمستقبل" هل تعتبرينه رسائل للأجيال القادمة؟ ولماذا تبنيته؟

حين قدمت إلى المشهد الثقافي والأدبي كان أمامي تحدي لتقديم أعمال تعبر عن قناعات أؤمن بها، قد تخالف ما هو سائد. إيماني بأهمية الكلمة وأسلوب تقديمها بما يوافق الثقافات الأصيلة والتي تعتز بها غالباً مجتمعاتنا ومن ناحية أخرى احترام عقلية المتلقي الآن وغداً. كان علي أن أضع منهجية المشروع وأهدافه مع آليات طرحه وبكل تأكيد معماره بشكل يحمل الفكر الذي أسس لأجله مترجماً بشكل يحمل سماته أو إن جاز التعبير جيناته.

على سبيل المثال، زوايا تناول المواضيع، ابتكار تقنيات السرد، تحقيق مبدأ أصالة كل عمل بما يميزه عن عمل آخر. بالطبع يتطلب ذلك الابتكار بعيداً عن التكرار ما أمكن. هنا علي توضيح مسألة الأصالة، أن يقدم كل عمل ليكون متفرداً يقبل أن يقاس عليه مستقبلاً.

الكتابة للمستقبل تُعنى بتحليل معطيات الماضي ومن المؤكد ما جنيناه في الحاضر هو نتيجة له، وعليه ما سيقدم اليوم سيجني نتيجته أجيال الغد. الكتابة للمستقبل تعنى بجميع الأزمنة، فقط الأخذ بعين الاعتبار أدوات العصر وأثرها في حياة الفرد ومسار المجتمعات.

الأمر شائك؟ ربما ولكني أجده ممتعاً، ربما لشغفي بالبحث والقراءة ومحاولة فهم وتحليل ما يقدم في شتى الحقول، من تراث وثقافات وعلوم إنسانية والكثير مما قد يستوقفني لأبدأ بتبني مشروع عمل كتابي قد أطرحه حسب نوعه والغرض من كتابته. قد يأتي في رواية أو قصة أو شعر نثري، إن جاز التعبير، أو حتى مقالاً فكرياً ثقافياً.

أي أن الأمر طوعي واجتهاد فردي وما توفيقي إلا بالله.