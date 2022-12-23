حسين الأعظمي: المقامات العراقية تراث أجدادي.. والأغنية الحديثة "في ضياع"

يحمل المطرب العراقي حسين الأعظمي على عاتقه مسؤولية الحفاظ على المقام العراقي، فهو الذي كرّس مسيرته الفنية والأكاديمية لدراسة هذا الموروث الموسيقي والتعريف به.

ويقول الأعظمي، صاحب لقب "سفير المقام العراقي"، في حوار مع "إرم نيوز"، إن" غناء المقامات العراقية أصلها ثابت في كيانه وزرعها يعبر عن كل مشاعري"، وهو ما جعله يتخلى عن الرياضة حيث كان بطلًا سابقًا للمصارعة، ليشدو المقامات العراقية التي تميز بها كمطرب.

وفيما يلي نص الحوار:

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إذا تحدثنا عن غناء وموسيقى المقام العراقي من حيث الشكل "الفورم" form، فإنه يتكون بصورة عامة من خمسة عناصر أساسية يعتمد عليها في الغناء كل مقام عراقي على حدة في بنائه اللحني والموسيقي، وهذه العناصر هي:

1- التحـرير: ويُقصد بهذه المفردة البداية أو الاستهلال لغناء أحد المقامات، ويأتي هذا الاستهلال غالبًا بكلمات أو ألفاظ خارجة عن النص الشعري المُغنى مثل أمان.. أمان، أَو ويلاه.. ويلاه... إِلخ، ويعتبر التحرير نموذجًا لحنيًا متكاملًا لروحية وتعابير وثيمة المقام العراقي المغنى.

2- القـِطَعْ والأَوْصال: ويقصد بهاتين المفردتين اصطلاحًا، بالتنوع السلمي أي التحولات السُّلمية أو الأجناس الموسيقية ضمن علاقات لحنية متماسكة، والعودة دائمًا إلى سلَّم المقام المُغنى (السلَّم الأَساس-الميلودي)، وهذه التحولات أو القطع ذات أشكال ثابتة ومحددة في مساراتها اللحنية في غالب الأحيان.

3- الجلسة: وهي النزول إلى الدرجات الموسيقية المنخفضة بأسلوب القرار، ولكن بمسار لحني محدد ذي شكل معين يكاد يكون ثابتًا، وليس أي نزول أو أي قرار يعني الجلسة بالضرورة، حيث تشير هذه الجلسة للموسيقيين أو توحي للمستمعين أيضًا بأنه ستأتي طبقات عالية من الغناء أي الجواب أو أكثر من الجواب، مثل - فعل ورد الفعل – أي لا بد من حدوث هذه الجوابات التي تأتي أيضًا بمسارات لحنية محددة بشكل معين، وليس أي جواب أيضًا.. وتسمى هذه الجوابات بـ - الميانة – وهي العنصر الرابع.

4- الميانة: ويأتي غناؤها بطبقة صوتية عالية بعد الجلسة مباشرة، ذات شكل ومسار لحني معين ثابت، على أن هذه الجوابات أو هذه الميانات ليس من الضروري أن تسبقها دائمًا جلسة، من حيث هي عنصر من عناصر شكل المقام العراقي، فقد تأتي صيحات غنائية عالية لها مقومات الميانة، وأهم هذه المقومات ثبات هذه الصيحة في المقام المُغنى دون الحاجة إلى أن تسبقَها جلسة، في حين أَن النزول في العنصر الثالث إلى الجلسة يجب أن تتبعها ميانة في كل الأحوال، إِضافة إلى أن هناك صيحات عالية من الغناء حرة يستسيغها المُغني حسب مزاجه الآني لا علاقة لها بموضوع الميانة خلال غنائه للمقام العراقي؛ لأنها لا تمتلك مقومات الميانة.

5- التسلوم أو التسليم: وهو نهاية المقام العراقي المغنى، ويأتي غالبًا بألفاظ أو كلمات غنائية خارج النص الشعري، شأنه في ذلك شأن ما يحدث في العنصر الأول "التحرير".