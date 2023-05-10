الدورة 11 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة المغربية تنطلق مطلع الشهر القادم

أعلن منظمو المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الداخلة الواقعة في جنوب المغرب، عن تنظيم دورته الحادية عشرة في الفترة من الثاني إلى الثامن من يونيو حزيران المقبل، بحضور عربي وأفريقي متنوع.

وقال المنظمون في بيان، إن هذه الدورة تشهد مشاركة 20 فيلما في المسابقات الرسمية من كل من السنغال وساحل العاج ورواندا وأنجولا وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجزر القمر وبوركينا فاسو ومصر والكاميرون وتونس والصومال وغانا وموريشيوس، بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم.