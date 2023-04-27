تمثال جديد للملكة كاميلا في "متحف الشمع لندن"

رفع الستارعن تمثال شمعي جديد لكاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، في معهد "مدام توسو لندن" أو "متحف الشمع لندن" في العاصمة البريطانية، والتي سيطلق عليها أيضاً لقب "ملكة"، بعد حفل تتويجهما في 6 مايو المقبل.

وبحسب وكالة "الإندبندنت"، يرتدي التمثال ثوباً أزرق داكنا، ويقف جنباً إلى جنب مع تشارلز، أمير وأميرة ويلز، الملكة الراحلة ودوق إدنبرة في غرفة العرش.