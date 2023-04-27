تمثال جديد للملكة كاميلا في "متحف الشمع لندن"
رفع الستارعن تمثال شمعي جديد لكاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، في معهد "مدام توسو لندن" أو "متحف الشمع لندن" في العاصمة البريطانية، والتي سيطلق عليها أيضاً لقب "ملكة"، بعد حفل تتويجهما في 6 مايو المقبل.
وبحسب وكالة "الإندبندنت"، يرتدي التمثال ثوباً أزرق داكنا، ويقف جنباً إلى جنب مع تشارلز، أمير وأميرة ويلز، الملكة الراحلة ودوق إدنبرة في غرفة العرش.
وأعادت المصممة آنا فالنتين ابتكار الزي الذي صممته لكاميلا لحضور حفل الاستقبال الدبلوماسي في ديسمبر 2022، مع وشاح أزرق ملكي، ونسخة طبق الأصل من تاج الياقوت البلجيكي المملوك للملكة.
وصرح المدير العام لمتحف "مدام توسو" تيم ووترز بأنه "في حين ستكون هذه أول تجربة تتويج لكثير من الناس، فإن تتويج الملك تشارلز الثالث سيكون الثامن الذي تحتفل به مدام توسو لندن".
مضيفاً: "نحن فخورون بشكل لا يصدق بصلاتنا التي امتدت لقرون مع القصر، وهذه أفضل طريقة للاحتفال بالبداية الرسمية لهذا الفصل الجديد في تاريخ الملكية البريطانية من إنشاء علامتنا التجارية الجديدة قريباً، الملكة كاميلا تقف بجانب زوجها الملك".