الإماراتي عبدالله الشرهان يفوز بجائزة الشارقة لكتاب الطفل
توّج "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" الفائزين بجائزة الشارقة لكتاب الطفل، في دورتها الرابعة عشرة، حيث فاز فيها عن فئة "كتاب الطفل باللغة العربية للأعمار من 4-12 عاماً " كتاب: "حكاية من لونين"، للكاتب عبدالله محمد الشرهان، والصادر عن "دار أجيال" للنشر.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في المهرجان كرَّم خلاله أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين.
وكان الكاتب الإماراتي الشرهان قد علق في وقت سابق على نبأ فوزه بالجائزة، إذ شارك متابعيه منشورا عبر حسابه في "انستغرام": "يومًا بعد يوم، حاولنا رسم ابتسامات على وجوه الصغار من خلال قصصنا، والآن نحن نبتسم فرحاً بفوز إحداها (حكاية من لونين) بجائزة الشارقة لكتاب الطفل في ليلة أضاءت سماء قلوبنا. الجائزة ليست مجرد تكريم للعمل الذي قدمناه، بل هي مصدر إلهام لنا لنلامس المزيد من القلوب بكلماتنا وتأثير قصصنا. شكرًا جزيلًا لجميع من ساندنا وأيدنا في هذه الرحلة الرائعة. إلى أن نلتقي مرة أخرى في صفحات كتاب جديد".
وتحكي قصة "حكاية من لونين" وهي كتاب مصوّر ومكتوب بشكل يروي قصة عالم عديم اللون حيث كل شيء بلا لون. لكن وصول مخلوقين فريدين، لكل منهما لونه المميز، يقلب الأمور رأسًا على عقب، ويساعد سكان هذا العالم على فهم جمال احتضان الاختلافات والتعايش في وئام.
يذكر أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل يمنح جائزة لكتاب الطفل ضمن ثلاث فئات تشمل كتاب الطفل باللغة العربية للفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة، وكتاب اليافعين باللغة العربية للفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة، وكتاب الطفل باللغة الإنجليزية للفئة العمرية من 7 إلى 13 سنة.
وتبلغ القيمة المالية للجائزة عن كل فئة 20 ألف درهم، كما تستهدف الارتقاء برصيد دور النشر المعنية بنشر كتب الأطفال من خلال اختيار أفضل كتاب طفل للعام على ضوء مراجعة منجز كل دار نشر وفق معايير تراعي جودة وأصالة منشوراتها.