الإماراتي عبدالله الشرهان يفوز بجائزة الشارقة لكتاب الطفل

توّج "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" الفائزين بجائزة الشارقة لكتاب الطفل، في دورتها الرابعة عشرة، حيث فاز فيها عن فئة "كتاب الطفل باللغة العربية للأعمار من 4-12 عاماً " كتاب: "حكاية من لونين"، للكاتب عبدالله محمد الشرهان، والصادر عن "دار أجيال" للنشر.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في المهرجان كرَّم خلاله أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين.

وكان الكاتب الإماراتي الشرهان قد علق في وقت سابق على نبأ فوزه بالجائزة، إذ شارك متابعيه منشورا عبر حسابه في "انستغرام": "يومًا بعد يوم، حاولنا رسم ابتسامات على وجوه الصغار من خلال قصصنا، والآن نحن نبتسم فرحاً بفوز إحداها (حكاية من لونين) بجائزة الشارقة لكتاب الطفل في ليلة أضاءت سماء قلوبنا. الجائزة ليست مجرد تكريم للعمل الذي قدمناه، بل هي مصدر إلهام لنا لنلامس المزيد من القلوب بكلماتنا وتأثير قصصنا. شكرًا جزيلًا لجميع من ساندنا وأيدنا في هذه الرحلة الرائعة. إلى أن نلتقي مرة أخرى في صفحات كتاب جديد".