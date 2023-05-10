"غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" يتصدر إيرادات السينما

"غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" يتصدر إيرادات السينما

إرم نيوز

بتحقيقه 114 مليون دولار في أول أسبوع له، يتصدر فيلم الخيال العلمي/غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3/ إيرادات السينما في أمريكا الشمالية.

أما فيلم الرسوم المتحركة /ذي سوبر ماريو بروذرز موفي/ فقد تراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلا إيرادات بلغت 18.6 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الرعب / إيفيل ديد رايز/ من المركز الثاني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 5.7 مليون دولار، وفق "أونا".

"غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" يتصدر إيرادات السينما
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وجاء في المركز الرابع الفيلم الدرامي الكوميدي /آر يو ذير غاد - إتس مي مارجريت/ محققًا 3.4 مليون دولار. بينما حل فيلم الكوميديا الرومانسية /لاف أغاين/ في المركز الخامس مسجلًا 2.4 مليون دولار.

سينما

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