"غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" يتصدر إيرادات السينما
بتحقيقه 114 مليون دولار في أول أسبوع له، يتصدر فيلم الخيال العلمي/غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3/ إيرادات السينما في أمريكا الشمالية.
أما فيلم الرسوم المتحركة /ذي سوبر ماريو بروذرز موفي/ فقد تراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلا إيرادات بلغت 18.6 مليون دولار.
كما تراجع فيلم الرعب / إيفيل ديد رايز/ من المركز الثاني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 5.7 مليون دولار، وفق "أونا".
وجاء في المركز الرابع الفيلم الدرامي الكوميدي /آر يو ذير غاد - إتس مي مارجريت/ محققًا 3.4 مليون دولار. بينما حل فيلم الكوميديا الرومانسية /لاف أغاين/ في المركز الخامس مسجلًا 2.4 مليون دولار.