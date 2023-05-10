"غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" يتصدر إيرادات السينما

بتحقيقه 114 مليون دولار في أول أسبوع له، يتصدر فيلم الخيال العلمي/غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3/ إيرادات السينما في أمريكا الشمالية.

أما فيلم الرسوم المتحركة /ذي سوبر ماريو بروذرز موفي/ فقد تراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلا إيرادات بلغت 18.6 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الرعب / إيفيل ديد رايز/ من المركز الثاني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 5.7 مليون دولار، وفق "أونا".