المخرجة مروة الطيبي: فيلم "عباس 36" وثيقة تاريخية تجسد أشكال الصمود الفلسطيني
أعربت المخرجة الفلسطينية مروة الطيبي، عن فخرها لعرض أفلامها خلال أحياء الذكرى الـ 75 للنكبة.
وقالت "الطيبي" التي يستضيفها المركز العربي للأبحاث في عمّان، لحضور ثاني لقاءات سلسلة "الذكرى الـ 75 للنكبة"، إن مشاركتها سواء من خلال سلسلة مصوّري فلسطين، أو من خلال جولة العروض لفيلم "عباس 36" في عدة دول أوروبية وعربية هو "بمثابة وثيقة تاريخية تلقي الضوء على الرواية الفلسطينية، وتظهر أشكال الصمود والسعي لتحقيق حق العودة".
ويروي فيلم "عباس 36" قصة عائلتين فلسطينيتين سكنتا نفس البيت في حيفا في عباس 36.
وتقول صانعة الفيلم مروة الطيبي: "لطالما رافق هاجس المكان العائلتين، وهذا البيت هو حاضر عائلة رافع، ونفس البيت هو ماضي عائلة أبو غيدا".
وتشارك "الطيبي"، الجمهور كواليس إخراجها سلسلة "مصوّرو فلسطين"، وهي سلسلة وثائقية من 6 حلقات، عرّفت من خلالها على مجموعة من مصوّري فلسطين منذ أول ذاكرة بصرية مصوّرة عن فلسطين في القرن التاسع عشر وحتى اليوم، خلال اللقاء الذي سيجري الأحد المقبل.
وعن اللقاء تقول الطيبي لـ"إرم نيوز"، إنها "سعيدة باختيار دارة التصوير في عمّان لعرض الفيلم ضمن مهرجان جذور، الذي سمح لي الالتقاء بالجمهور الأردني والفلسطيني المتعطش لمشاهدة المزيد من الإنتاج حول فلسطين، والحوارات والمداخلات التي تلت العرض في سينما الرينبو أسعدتني جدًا، وبالذات ما طرحه الجيل الثالث للنكبة من رغبه لتوثيق قصص أجداده من جيل النكبة، علّها تكون وثائق جديدة لمد الجسور لتحقيق العودة".