المخرجة مروة الطيبي: فيلم "عباس 36" وثيقة تاريخية تجسد أشكال الصمود الفلسطيني

وتقول صانعة الفيلم مروة الطيبي: "لطالما رافق هاجس المكان العائلتين، وهذا البيت هو حاضر عائلة رافع، ونفس البيت هو ماضي عائلة أبو غيدا".

وتشارك "الطيبي"، الجمهور كواليس إخراجها سلسلة "مصوّرو فلسطين"، وهي سلسلة وثائقية من 6 حلقات، عرّفت من خلالها على مجموعة من مصوّري فلسطين منذ أول ذاكرة بصرية مصوّرة عن فلسطين في القرن التاسع عشر وحتى اليوم، خلال اللقاء الذي سيجري الأحد المقبل.