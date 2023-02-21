مهرجان الفجيرة للمونودراما.. 20 عاما من التحديات والنجاحات

علامة فارقة

شكل مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، علامة فارقة، في المسرح العالمي، حيث حظي باهتمام حكومة الفجيرة لدعم المسرح والنهوض به، وإبراز قيمه الاجتماعية والإنسانية المختلفة، والارتقاء بالفنون الأدائية على مستوى العالم.

وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة رئيس المهرجان، في تصريحات إعلامية، إن "المهرجان أضحى علامة فارقة في المنطقة العربية والعالم في قطاع المسرح، لما قدمه على مدار 10 دورات من إسهامات واضحة دعمت الفنون الأدائية، وأسهمت في انتشارها عالميا".

وبدوره، أشاد توبياس بيانكوني، المدير العام للهيئة الدولية للمسرح، بجهود حكومة الفجيرة في دعم المسرح، وفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح على المستوى العالمي، مؤكدا أن "هذه الاستضافة تشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المسرح في المنطقة العربية والعالم".

وقال الفنان السوري جمال سليمان، خلال كلمة ضيوف المهرجان، إن "مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما جدّد للمسرح مكانته السّامية، وموقعه الأوّل بين الفنون الإنسانية، ليجمع العالم على أرض الفجيرة، ويدفع المشهد المسرحي نحو آفاق متجدّدة من الطرح والعمل الجاد".