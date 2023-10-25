انطلاق معرض الجزائر الدولي للكتاب

انطلقت الدورة السادسة والعشرون لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، الأربعاء، بمشاركة 1283 دار نشر من 61 بلدا، وستكون أفريقيا ضيف الشرف لهذه الدورة التي تتضمن تقديم آخر الإصدارات الأدبية والعلمية، وجملة من النشاطات الفكرية والثقافية.

وتستمر الدورة إلى يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتشهد تنظيم عدد من المحاضرات واللقاءات الفكرية والحوارية، بحضور أسماء أدبية معروفة من الجزائر وأفريقيا والعالم العربي.

ويُعتبر الصالون أهم موعد أدبي وثقافي في الجزائر، وينتظم هذه السنة تحت شعار "أفريقيا تكتب مستقبلها"، وسيكون في الموعد عارضون وأدباء ومثقفون من 18 دولة أفريقية، إذ يمثل هذا الحدث الثقافي مجالا لتسليط الضوء على المكتسبات التاريخية المشتركة، والتعريف بها وتثمينها ثقافيا واقتصاديا، إلى جانب استعراض تطلعات البلدان والشعوب الأفريقية، وعلى رأسها الجزائر، وفق القائمين على التظاهرة.

وسيتم بالفضاء الأفريقي في الجناح المركزي للصالون افتتاح النشاط الثقافي، الخميس، ليتبعه تنظيم ندوة حول "الفكر الأفريقي، وتأكيد الذات في القرن الحادي والعشرين"، ومن بعدها لقاءات مع كتاب من مختلف البلدان الإفريقية، مثل الكاميرون وغينيا والبنين.