انطلاق معرض الجزائر الدولي للكتاب
انطلقت الدورة السادسة والعشرون لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، الأربعاء، بمشاركة 1283 دار نشر من 61 بلدا، وستكون أفريقيا ضيف الشرف لهذه الدورة التي تتضمن تقديم آخر الإصدارات الأدبية والعلمية، وجملة من النشاطات الفكرية والثقافية.
وتستمر الدورة إلى يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتشهد تنظيم عدد من المحاضرات واللقاءات الفكرية والحوارية، بحضور أسماء أدبية معروفة من الجزائر وأفريقيا والعالم العربي.
ويُعتبر الصالون أهم موعد أدبي وثقافي في الجزائر، وينتظم هذه السنة تحت شعار "أفريقيا تكتب مستقبلها"، وسيكون في الموعد عارضون وأدباء ومثقفون من 18 دولة أفريقية، إذ يمثل هذا الحدث الثقافي مجالا لتسليط الضوء على المكتسبات التاريخية المشتركة، والتعريف بها وتثمينها ثقافيا واقتصاديا، إلى جانب استعراض تطلعات البلدان والشعوب الأفريقية، وعلى رأسها الجزائر، وفق القائمين على التظاهرة.
وسيتم بالفضاء الأفريقي في الجناح المركزي للصالون افتتاح النشاط الثقافي، الخميس، ليتبعه تنظيم ندوة حول "الفكر الأفريقي، وتأكيد الذات في القرن الحادي والعشرين"، ومن بعدها لقاءات مع كتاب من مختلف البلدان الإفريقية، مثل الكاميرون وغينيا والبنين.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر فعاليات هذا الفضاء إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بتنظيم ندوات أخرى، أبرزها ندوة حول "المشترك الصوفي الجزائري الأفريقي، قوة ناعمة من أجل مستقبل أفريقيا"، وندوة حول الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله، وثالثة حول "إرث فرانز فانون في العالم"، وأخرى حول "الكتاب الورقي والكتاب الرقمي وتداولهما في أفريقيا".
وإلى جانب الحضور الأفريقي اللافت، يشهد الصالون مشاركة 267 عارضا جزائريا و361 عارضا عربيا و625 عارضا أجنبيا، يتوزعون على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، ما يجعل الصالون واحدا من أكبر المعارض في العالم، والأول عربيا وأفريقيا ومتوسطيا من حيث المشاركة والإقبال والمبيعات، بحسب ما صرح به محافظ الصالون محمد إيقارب لوكالة الأنباء الجزائرية.
وعلى امتداد هذه الأيام، يستضيف الصالون أسماء معروفة، بينها رشيد بوجدرة، وواسيني الأعرج، والحبيب السايح، ومن الكاميرون كليكست بيالا، ومن غينيا تيرنو منينيمبو، ومن مالي فاتوماتا كايتا.
ومن بين الوجوه التي من المقرر أن يستضيفها أيضا صالون الجزائر الدولي للكتاب: إبراهيم نصر الله ويحي يخلف من فلسطين، ومجدوب العيداروس من السودان، وأحمد الجوة من تونس، ونبيل سليمان من سوريا، وأيمن العتوم من الأردن، إضافة إلى تود شيبارد من الولايات المتحدة الأمريكية، وفيرونيكا غونزلاس لابورت من المكسيك، وإيلان ماك أتير من بريطانيا.