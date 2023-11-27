كتاب جديد يسلط الضوء على صراع القاعدة وداعش في الساحل الأفريقي

ويتناول الكتاب البيئة الحاضنة لتزايد نشاط كلّ من "داعش" و"القاعدة"، وتحديدًا تأثير البيئة الاجتماعيّة والسّياسيّة في دول السّاحل الأفريقي إلى جانب دراسة الواقع الاقتصاديّ وانعكاسه على نشاط التّنظيمين المتشدّديْن ومراحل تطوّر الصّراع بينهما مع إلقاء الضّوء على خريطة نفوذهما وتطوّر العمليّات الأمنيّة بينهما من أجل تقاسم النّفوذ في تلك المنطقة.

ويتناول هذا الإصدار البُعد الأيديولوجيّ وصراع النّفوذ، مع التّأكيد على أنّ كِلَا التّنظيمان يتقاسمان الرؤية نفسها فيما يخصّ سعيهما لإقامة دولة "الخلافة الإسلاميّة"، وأنّ ما يجمعهما هو الفكر المتطرّف مع جملة من الاختلافات غير الجوهريّة التي أوردها الكتاب.

ويعرّج الكتاب أيضا على دور التدخل الدولي في محاربة التنظيمات المتشددة، لا سيما بعد أن أصبحت القارّة الأفريقيّة، في العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، من أهمّ ساحات التّنافس العسكريّ بين العديد من القوى الدّوليّة والإقليميّة، بسبب تركيبتها الجيوسياسيّة ومقدّراتها الاقتصاديّة والبشريّة وأوضاعها الأمنيّة والسّياسيّة الهشة، وثقلها في التّوازنات الدّوليّة.

ولفتت الكاتبة إلى اندلاع معارك عنيفة بين التنظيمين، أثارت الكثير من النقاش والتحليلات على المستوى السياسي والعسكري، إذ يؤكد مراقبون أن ما تمثله منطقة الساحل الأفريقي من فرصة كبيرة للتنظيمات المتشددة لإقامة دولتهم المزعومة بعد الهزائم الكبرى التي لحقت بهم في سوريا والعراق حيث تعد المناطق الحدودية إلى جانب قوات الأمن الضعيفة في التدريب والتجهيز والتوترات العرقية والدينية عوائق فعلية أمام نجاح المقاربات الأمنية الوطنية والأممية لإحباط العمليات العنيفة وهو ما شكل فرصة لتمدد نشاط "داعش" و"القاعدة" على حد سواء.