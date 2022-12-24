خالد الظنحاني: الإمارات تعيش عصرها الذهبي ثقافيًا.. وأراهن على الدبلوماسية الثقافية

مسيرتك الإبداعية حافلة ومتنوعة.. أين تجد ضالّتك الثقافية في الشعر أم الأدب أم السينما، وأي مجال تعتقد أنك نجحت بوضع بصمتك فيه؟

الثقافة هي ضالّتي، فهي مرآة نهضة الأمم ومقياسها الذهبي الخالص الذي لا يُخطئ أبدًا ولا تشوبه شائبة، فأينما كانت الثقافة و"التثاقف" كان للتحضر والحضارة موطئ قدم ومكان يطيب فيه العيش، وكلما نمت الحظوظ الثقافية وجدت لها مشارب معرفية تغذيها وتنفخ في رئتيها أسباب الحياة والتألق.

ومن هذا المنطلق، فإن الهم الثقافي هو ضالتي، سواء كان عن طريق القصيد أو القصة أو الإنتاج السينمائي أو غيره، فهذه الروافد البنّاءة تبني الشخصية الثقافية لكل مجتمع وتشد عوده حضاريًا وتجعله متماسكًا وواعيًا ومعطاءً ومحبًا ووفيًا لوطنه وموروثه وانتمائه وهويته، وتجعل المبدع خاصة حريصًا كل الحرص على أن يناضل ثقافيًا من أجل رصيد وطنه الثقافي وعالميته.

وأنا كمثقف، أحمل هذا الهم في وجداني كشاعر، وفي قلمي ككاتب، وفي كل مجال ثقافي أطرق بابه، سواء أكان شعريًا أم أدبيًا أم سينمائيًا، حتى أضع في كل من هذه الحقول المعطاءة بصمة تثري الرصيد الثقافي الإماراتي على مستوى العالم.

وقد بدأت مشروعي الثقافي الدولي من العاصمة الفرنسية باريس، العام 2008، وجاب دولًا عدة، منها: ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والتشيك، والهند، وجاب دولًا عربية كثيرة، وترجمت قصائدي من خلاله إلى لغات عدة، منها: الإيطالية، والفرنسية، والألمانية، والمالايالامية/ الهندية.

وامتدت رحلتي الثقافية إلى إسبانيا، العام 2016، وكانت نقلة نوعية بالنسبة لمشروعي الدولي، حيث أحييت أمسية نظمها المركز الثقافي (أتينيو دي مدريد)، والتي توجت مسيرتي بأن أكون أول شاعر عربي يقدم الشعر النبطي في محفل رفيع المستوى في مدريد ومترجم إلى الإسبانية.