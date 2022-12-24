خالد الظنحاني: الإمارات تعيش عصرها الذهبي ثقافيًا.. وأراهن على الدبلوماسية الثقافية
يجد خالد الظنحاني في "الهمّ الثقافي" ضالّته، فهو أديب وسينمائي إماراتي تتنوع مسيرته الإبداعية بين فروع الثقافة الجمّة، وأطلقت عليه، مؤخرًا، المنظمة الدولية "الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية" لقب "خبير ثقافي مجتمعي"، ليكون بذلك أول مثقف إماراتي يحصل على هذا اللقب.
ويسعى "الظنحاني"، الذي يرأس مؤسسة غبشة الإماراتية، إلى نشر الثقافة الإماراتية عالميًا، وإيصال الشعر النبطي إلى أوروبا، حيث تُرجمت قصائده للغات عدة، فهو بذلك أول شاعر عربي يقدم الشعر النبطي في أوروبا.
ويعتقد "الظنحاني" أن المشهد الثقافي الإماراتي واعد ومشجع ومعطاء، وكذلك الحركة الأدبية، مؤكدًا أن الإمارات تعيش عصرًا ذهبيًا على المستوى الثقافي.
مسيرتك الإبداعية حافلة ومتنوعة.. أين تجد ضالّتك الثقافية في الشعر أم الأدب أم السينما، وأي مجال تعتقد أنك نجحت بوضع بصمتك فيه؟
الثقافة هي ضالّتي، فهي مرآة نهضة الأمم ومقياسها الذهبي الخالص الذي لا يُخطئ أبدًا ولا تشوبه شائبة، فأينما كانت الثقافة و"التثاقف" كان للتحضر والحضارة موطئ قدم ومكان يطيب فيه العيش، وكلما نمت الحظوظ الثقافية وجدت لها مشارب معرفية تغذيها وتنفخ في رئتيها أسباب الحياة والتألق.
ومن هذا المنطلق، فإن الهم الثقافي هو ضالتي، سواء كان عن طريق القصيد أو القصة أو الإنتاج السينمائي أو غيره، فهذه الروافد البنّاءة تبني الشخصية الثقافية لكل مجتمع وتشد عوده حضاريًا وتجعله متماسكًا وواعيًا ومعطاءً ومحبًا ووفيًا لوطنه وموروثه وانتمائه وهويته، وتجعل المبدع خاصة حريصًا كل الحرص على أن يناضل ثقافيًا من أجل رصيد وطنه الثقافي وعالميته.
وأنا كمثقف، أحمل هذا الهم في وجداني كشاعر، وفي قلمي ككاتب، وفي كل مجال ثقافي أطرق بابه، سواء أكان شعريًا أم أدبيًا أم سينمائيًا، حتى أضع في كل من هذه الحقول المعطاءة بصمة تثري الرصيد الثقافي الإماراتي على مستوى العالم.
وقد بدأت مشروعي الثقافي الدولي من العاصمة الفرنسية باريس، العام 2008، وجاب دولًا عدة، منها: ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والتشيك، والهند، وجاب دولًا عربية كثيرة، وترجمت قصائدي من خلاله إلى لغات عدة، منها: الإيطالية، والفرنسية، والألمانية، والمالايالامية/ الهندية.
وامتدت رحلتي الثقافية إلى إسبانيا، العام 2016، وكانت نقلة نوعية بالنسبة لمشروعي الدولي، حيث أحييت أمسية نظمها المركز الثقافي (أتينيو دي مدريد)، والتي توجت مسيرتي بأن أكون أول شاعر عربي يقدم الشعر النبطي في محفل رفيع المستوى في مدريد ومترجم إلى الإسبانية.
وأنا كمثقف إماراتي، أجد نفسي في القصيدة، وبها أبحرت نحو العالمية، ودعوت العالم لزيارة البيت الإماراتي العريق من أوسع أبواب القوافي والإيقاعات الشعرية الأصيلة، وأطلقت العنان لقلمي لينهل من مشارب أدبية عدة..
وتوقفت عند محطة السينما، وركبت قاطرة الإبداع فيها، وكانت المحطة الأولى في هذا الحقل المبهر تأسيسي لنادي الفجيرة للسينما، وكنت ضيف شرف وعضو تحكيم في عدة مهرجانات فنية، وأبرزها: مهرجان ميجرارت السينمائي في إيطاليا، والمهرجان الدولي للفيلم في مراكش في المملكة المغربية، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأحرزت عدة جوائز وأوسمة ثقافية عربية ودولية رائدة في هذا المجال.
ذكرت سابقًا أن "الشعر يجسد الموروث الثقافي لدولة الإمارات"، حدثنا عن ذلك؟
يعد الشعر منصة ثقافية ثرية تاجها الموروث الثقافي، حيث يحمل الشعر في وطننا همّ التعريف والحفاظ على هويتنا وزادنا الحضاري بصدق وتفانٍ كبيرين، وتغذي أقلامنا الشعرية الرائدة هذه الخزينة العريقة بأمهات القصائد والأبيات الخالدة، التي تحتفي بالأصالة في أبهى حلتها.
وتعج الساحة المحلية بحرص كبير على المزاوجة بين الشعر والموروث الثقافي الإماراتي، حيث يتصدر الشعر النبطي المشهد ويدلي بدلوه الغزير والمعطاء في هذا المضمار، بالإضافة إلى بقية الإنتاجات الشعرية المحلية المبجلة والممجدة لتراث أسلافنا، والحريصة على تخليد فسيفساء جمالياتها بين القوافي.
وقَّعت، على سبيل المثال، مؤسسة "غبشة" الإماراتية، ومنصة الشاعر الإماراتي، اتفاقية تعاون بهدف توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين لتعزيز التعاون الثقافي والأدبي، من خلال تنظيم المبادرات والفعاليات على مدار عام كامل، تتوزع بين الملتقيات الشعرية، وطباعة الدواوين، والدراسات المتخصصة، بهدف إثراء الحياة الثقافية للشعراء الإماراتيين، وتمكينهم من القيام بدور أكبر وفاعل في المجتمع، ودعم الشعر الشعبي الأصيل اللصيق بموروثنا الأصيل.
وتُولي قيادتنا الرشيدة عناية خاصة بلغتنا الأم والشعر خاصة، حيث تلعب الملتقيات الثقافية المتنوعة، والأمسيات الشعرية، والمهرجانات الإبداعية، دورًا كبيرًا في الكشف عن المواهب الشعرية، وتعزيز القامات الإبداعية الوفية لموروثنا الحضاري، بل تمتد هذه العناية بالشعر إلى خارج حدود الإمارات من خلال مبادرات رائدة تكشف مدى حب الشعر وتبجيله في وطننا واعتباره وعاءً حضاريًا وثقافيًا زاخرًا، وذاكرة لا تعرف النسيان، ووفاءً خالدًا في علاقتها بالموروث وأمجاد الأمس العريق.
ولعل من أبرز هذه المبادرات دعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تأسيس بيوت للشعر على غرار بيت الشعر في الشارقة في الأقطار العربية كافة، لتكون ملتقى للشعراء الكبار والشباب في تلك البلدان.
ولم تثننا هذه الإنجازات الرائدة عن السعي الدؤوب إلى العمل المستمر على التشبث المستمر بمصاف الريادة في هذا المجال، حيث نعمل على التأكيد على جملة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم بمزيد إشعاع اسم الإمارات في سماء التألق المتعلق بالحفاظ على موروثها التراثي.
وهذا كله من خلال عدة مقترحات منها إدراج مادة التراث ضمن المناهج التعليمية لتعزيز الوعي المجتمعي، وإنشاء أقسام خاصة في الجامعات الوطنية لإدارة التراث والعناية به، وابتكار تطبيقات ألعاب تراثية للأطفال في الهواتف الذكية، وإعداد وتصوير مسلسلات أو أفلام كرتونية خاصة بالتراث تستهدف فئة الأطفال والشباب، والمزيد في دعم المواهب التراثية ماديًا ومعنويًا.
تعد أول شاعر عربي قدَّم الشعر النبطي في أوروبا، كيف تُقيَّم التفاعل الغربي مع هذا النوع من الشعر؟
رغم أنني بدأت مسيرتي الشعرية من رحاب الشعر الفصيح، إلا أن دخولي باحات الشعر النبطي جعلني أكتشف ما في هذا الحقل الشعري العريق من جماليات وإبداعات لا تُوصف، حتى بت أجد فيه نفسي، وأراه لسانًا شعريًا في منتهى البلاغة والتشبع بالجماليات، والصور الشعرية الخلابة، والرمز والإيضاح.
وحينما قدمت الشعر النبطي في أوروبا، اكتشفت كم أن هذا اللون الشعري مؤثر وجميل في نفوس الحاضرين المختلفين عنا ثقافيًا، حيث أحييت أمسيتي الشعرية في معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس التي نظمتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ولاقت حضورًا كبيرًا وتفاعلًا مبهرًا وتقديرًا واسعًا من قبل المثقفين الفرنسيين والأوربيين، وترجمت قصائدي العامية إلى اللغة الفرنسية.
لذلك أقول دائمًا؛ على الشاعر أيًا كان أن يعيش لحظته الزمنية، ويجيب عن أسئلتها، ويجدد أدواته التي يعتمد عليها في القصيدة، بما في ذلك الأسلوب، والصور، والمفردات، ليصل إلى قلوب الناس بمختلف مشاربهم وجنسياتهم.
تعد أول مثقف إماراتي يحصل على لقب "خبير ثقافي مجتمعي" من الشبكة الإقليمية، هل تعتقد أن العلاقة، اليوم، بين المثقف والمتلقي تحتاج تجديدًا؟
كلما اقترب المثقف من هم المتلقي، وبحث في دفاتره المغلقة والمنسية، ونفض الغبار عن هموم أيامه، وأنطق المسكوت عنه في زوايا التجاهل والنسيان، ونزل من برجه العاجي، ومضى وألغى الحواجز، وركب هم المتلقي جوادًا، كلما ذاب جليد العلاقة بينهما ومضيا سويًا نحو النماء والنهضة والوفاء للوطن.
فالمثقف يجب أن يحمل همّ وطنه في وجدانه وإبداعاته، وأن يكون الإنسان محور نضالاته الفكرية، وهذا يزرعه في صلب وجدان المتلقي تلقائيًا، خاصة إذا وجد الأخير صدقًا في نضاله من أجله، وحرصًا على الارتقاء به نحو الأفضل.
كيف تقيّم تجربة الأدب الإماراتي الحديث؟
المشهد الثقافي الإماراتي واعد ومشجع ومعطاء، والحركة الأدبية فيه تسلك طريقًا يبعث على الفخر، وبما أن الإمارات بلد الريادات والطموح اللامحدود للتألق، فإن هذا يجعلنا في منتهى الحرص على تحصيل الأفضل، وعدم الركون إلى ما بلغناه من إنجازات.
فوزارة الثقافة تقدم دعمًا كبيرًا للمشهد المحلي الأدبي الإماراتي والثقافي عامة، في حال إدراجها المهن الثقافية كالشعر والتشكيل والمسرح والموسيقى، ضمن التصنيف المهني للإمارات، وسيكون ذلك في منتهى الإيجابية على صعيد المشهد الثقافي المحلي.
كما أنه بإمكان وزارة التربية والتعليم أن تسهم بترسيخ الأدب الإماراتي في المنهاج التعليمي، من خلال إدراجها تاريخ الإمارات، وتراثها الثقافي، وموروثها الشعبي، في المنهاج المدرسي والجامعي، وأن يتم العمل على مزيد تنشيط حركة الترجمة، كمحرك فعال للطاقات الإبداعية المحلية.
وهذه المبادرة الرائدة تجعل طلبتنا وبناة الغد على إطلاع وافٍ على الإنتاج الأدبي الإماراتي بمختلف المراحل منذ نشأة الدولة، مرورًا بحركة التطور والتجديد التي تأثرت باتجاهات أدبية عربية ودولية، وبالأسماء الأدبية اللامعة محليًا التي كانت لها بصمة في النهضة.
كما يجب أن تضطلع وزارة الثقافة بدور أكبر في رعاية الكاتب الإماراتي، وتفعيل دور المراكز الثقافية المنتشرة في أنحاء الدولة، بإقامة الفعاليات والأنشطة الدورية التي تسهم بدعم الحراك الثقافي، وتحفز المثقفين على الإبداع والتميز والتفرد.
تراهن على "الدبلوماسية الثقافية" لنقل الثقافة الإماراتية إلى العالمية، أي تحديات وصعوبات تواجه هذا الطموح؟
الإنجازات المشرفة التي حققتها خلال مسيرتي الثقافية هي زادي في مشوار الدبلوماسية الثقافية الذي أشقه بشغف كبير للعطاء وتحرك لترك بصمة في مسيرة تدويل الثقافة الإماراتية ونشرها عبر أقطار وشعوب العالم.
وهذا الرهان العظيم والنبيل هو الرهان وهو التحدي في الوقت نفسه، فالنجاح في هذه المهمة الكبيرة نجاحات تتوالى، وثمار تقطف من كل حقل، وتُضاف إلى سلسلة الإنجازات الرائدة الإماراتية ثقافيًا وحضاريًا، ولكن التوقف أو التعثر أو الاكتفاء في حد ذاته تحد وعامل قاتل لهذه المسيرة المزهرة.
إن ما ننجزه في هذا المضمار يتطلب منا الاستمرار والتجديد والمثابرة أكثر، وحقل الثقافة كبير وواسع ومترامي الأطراف، وكلما نهلنا منه من مشرب وجدنا ظمأ آخر يلح علينا.. فالدبلوماسية الثقافية حقيبة معرفية ثقيلة، وحمل مسؤوليتها ليس بالأمر الهين، وكل نجاح فيها يقول لك ماذا بعد؟
هل نستطيع الحديث عن نهضة ثقافية حقيقية تعيشها الإمارات؟
الإمارات بصدق تعيش عصرًا ذهبيًا على المستوى الثقافي، وعلى طاقاتنا الثقافية والجيل الجديد من المثقفين المثابرة لإطلاق مواهبهم، والإسهام في نهضة وطنهم، والإشعاع الثقافي فيه، ومنه على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي،.
فقيادتنا الرشيدة الداعمة والراعية للمثاقفة والثقافة والمثقفين تفتح لهذه المواهب باحات الإبداع على مصراعيها، وعلينا وعلى كل مثقف أن يكون مسؤولًا تجاه وطنه ومجتمعه، وحريصًا على نهضته، وإعلاء راية الإمارات الثقافية عاليًا لترفرف شامخة على قمم هرم التألق الثقافي العالمي.