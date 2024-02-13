بعد قرن ونصف.. عدن تستعد لتوديع مكتبة الحاج عُبادي

وبعد تأسيسها بعامين، توسّع النشاط إلى الطباعة، لتشهد عدن ميلاد أول كتاب طبع ونُشر من خلال المكتبة، تحت عنوان "النهر الفائض في أحكام الفرائض"، لمؤلفه الشيخ، عبدالقادر مكّاوي، وهو ما جعل المدينة بمثابة مركز ثقافي، تسوّق المكتبة منها جميع الإصدارات بشكل حصريّ في الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، وصولًا إلى بلدان شرق آسيا.

صمود طويل

وفي حوار مع "إرم نيوز" قال مدير المكتبة، جمال عبداللطيف عبادي، إن المشروع لم يكن تجاريا منذ تأسيسه، ولكن كان يرمي إلى نشر الثقافة والمعرفة.

وأضاف، وهو الحفيد الثاني للمؤسس: "أحفاد عائلة عبادي جميعهم يؤمنون بأهمية الرسالة منذ تأسيسه، رغم سهولة تغيير النشاط إلى مشروع آخر مُربح، أو تأجير المحل بمبالغ ضخمة، نظرًا لموقعه في قلب سوق عدن القديمة، وقد عُرض عليّ تأجيره، ورفضنا ذلك حرصًا على استمرار رسالة المكتبة الثقافية".

وأشار جمال عبادي، المقيم حاليًّا في بريطانيا، إن المكتبة تعتبر رافدًا مهمًّا في تجسيد الهوية العدنية، من خلال اهتمامها بنشر أعمال الكُتّاب والأدباء، سواء في عدن أو بقية محافظات جنوب اليمن، فضلًا عن دورها البارز خلال الاحتجاجات المتصاعدة ضد الاحتلال البريطاني.

إسدال الستار

مع ضعف الحركة الثقافية وتراجع القدرة الشرائية في البلاد، تخلت المكتبة عن جزء كبير من اهتمامها بالكتب، وتوجهت نحو القرطاسية وألعاب الأطفال، وهي حالة يعيشها العالم وفق عبادي.