بيكاسو بمنظور نسوي.. موضوع معرض في نيويورك

توجّه الفكاهية هانا غادسبي في برنامجها "نانيت" عبر نتفليكس نقداً لاذعاً لبيكاسو مبديةً "كرهاً" لمَن يمثّل بنظرها رمزاً للهيمنة الذكورية، أما في متحف بروكلين في نيويورك، فيرمي معرض عن معلّم التكعيبية يحمل بصماتها إلى إبراز النساء وإنصاف مَن لم يحظين بمجد الفنان الإسباني.

ويشكّل "It's Pablo-matic: Picasso According to Hannah Gadsby" ("بيكاسو بحسب هانا غادسبي") الذي يقام بين الثاني من حزيران/يونيو والرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر، أحد المعارض المنتظرة في إطار احتفالات كثيرة تحت راية فرنسا وإسبانيا لمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على وفاة الرسام الشهير صاحب لوحة "غرنيكا".