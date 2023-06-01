بيكاسو بمنظور نسوي.. موضوع معرض في نيويورك

هل يمكن الفصل بالكامل بين الإنسان والفنان؟

ترفض الفكاهية الأسترالية هانا غادسبي هذه الفكرة في التعليقات المكتوبة والصوتية التي ترافق الأعمال المعروضة في متحف بروكلين، حيث ترصد في الأعمال أو الرسومات المعروضة مؤشرات إلى تمييز ضد النساء، ما يؤشر برأيها إلى أن بيكاسو "لم يكن قادرًا على فصل نفسه عن فنه في أعماله".

"إعجاب وغضب"

لكن كاثرين موريس، كبيرة المفوضين في مركز الفنون النسوية في المتحف والمفوضة الشريكة في هذا المعرض المخصص لبيكاسو، تقدم قراءة أقل تشددًا.

وقالت موريس خلال عرض صحفي للمعرض، لم تحضره هانا غادسبي: "أنتم أمام وضع معقد ودقيق حقًا لفنان لا يمكن المجادلة بعبقريته، لكنه أيضًا إنسان بعيد كل البعد عن الكمال".

وجاء في مقدمة عن المعرض، الذي يقام بالتعاون مع متحف بيكاسو الوطني في باريس، ويتيح للزائرين التعرف مجددًا على أعمال الرسام الشهير من منظور نسوي، أن "الإعجاب والغضب يمكن أن يتعايشا".

وتؤكد ليزا سمول، كبيرة أمناء الفن الأوروبي في متحف بروكلين، أن الفنانات اللاتي عاصرن بيكاسو "لم يحظين بالدعم أو القدرة نفسها على الوصول إلى الهياكل المؤسسية التي ساهمت في بروز عبقرية بيكاسو".

ويمكن للزائر التوقف عند رسومات تمثل أجسامًا عارية من ثلاثينيات القرن الماضي بريشة الأمريكية لويز نيفلسون (1899-1988)، وهي أعمال "كانت ثورية للغاية في ذلك الوقت لأنه كان من الصعب جدًا قبول النساء في حصص تعليم الرسم"، وفق ما تشرح كاثرين موريس.