أغلى 6 لوحات فنية بيعت في 2022
رغم تزايد المخاوف من تراجع أرباح الأسواق جراء الأزمة الاقتصادية العالمية هذا العام، شهد سوق مزادات بيع الأعمال الفنية التاريخية أرباحا مرتفعة.
ووفق مجلة "فوربس" الاقتصادية، فإن مزادات العام الحالي التي تضمنت أعمالًا فنية حديثة، حققت تراجعا في المبيعات مقارنةً مع الأعوام الماضية.
وقالت دار "سوثبي" للمزادات إن "إجمالي مبيعاتها من الفنون الحديثة هذا العام بلغ 6.8 مليار دولار، وذلك بانخفاض بنسبة 7٪ مقارنةً مع العام السابق".
حماية الفن التاريخي في الأزمات
وحققت مجموعة من الأعمال الفنية التاريخية أرقاماً قياسيةً عند بيعها في مزادات هذا العام.
وبحسب توماس ستاوفر، رئيس الجمعية السويسرية لتجارة الفن، فعند حدوث ركود اقتصادي، يركز جامعو الأعمال الفنية على شراء المنتجات ذات القيمة الفنية العالية.
وتابع ستاوفر: "يعمل الفن التاريخي كملاذ آمن للحفاظ على القيمة الفنية في ظل الأزمات الاقتصادية".
ويستعرض التقرير التالي أغلى 6 لوحات فنية بيعت هذا العام في المزادات:
لوحة "مارلين الزرقاء"
رسمها الفنان آندي وارهول، لتجسيد وجه الممثلة مارلين مونرو، وسجلت هذه اللوحة أغلى عملاً فنياً تم بيعه في مزاد هذا العام بقيمة 195 مليون دولار، وذلك كجزء من بيع مجموعة تاجر الفن السويسري الراحل الشهير توماس أمان.
واشتراها تاجر الأعمال الفنية لاري جاجوسيان، والذي يعمل نيابةً عن جامعي الأعمال الفنية الأثرياء.
لوحة "العارضات"
هذه اللوحة للرسام جورج سورات، تم بيعها في مزاد ضمن مجموعة الأعمال الفنية لرجل الأعمال الراحل بول ألين، وهو أحد مؤسسي مايكروسوفت.
وبيعت اللوحة بنحو 149 مليون دولار.
لوحة "جبل سان فيكتوار"
بيعت هذه اللوحة وهي للرسام بول سيزان ومن ضمن مجموعة ألين، بمبلغ 137.8 مليون دولار.
لوحة "أشجار السرو"
حطمت لوحة "أشجار السرو" والتي رسمها فينسينت فان جوخ الرقم القياسي عندما تم بيعها في مزاد بمبلغ 117.2 مليون دولار.
لوحتا "الأمومة" و"غابة أشجار البتولا"
وبلغ سعر لوحة "الأمومة" للرسام بول غوغان عند بيعها في مزاد 105.7 مليون دولار، بينما جلبت لوحة "غابة أشجار البتولا" للرسام جوستاف مبلغ 104.6 مليون دولار.
وكلتا اللوحتين من مجموعة رجل الأعمال بول ألين.