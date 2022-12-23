أغلى 6 لوحات فنية بيعت في 2022

وقالت دار "سوثبي" للمزادات إن "إجمالي مبيعاتها من الفنون الحديثة هذا العام بلغ 6.8 مليار دولار، وذلك بانخفاض بنسبة 7٪ مقارنةً مع العام السابق".

حماية الفن التاريخي في الأزمات

وحققت مجموعة من الأعمال الفنية التاريخية أرقاماً قياسيةً عند بيعها في مزادات هذا العام.

وبحسب توماس ستاوفر، رئيس الجمعية السويسرية لتجارة الفن، فعند حدوث ركود اقتصادي، يركز جامعو الأعمال الفنية على شراء المنتجات ذات القيمة الفنية العالية.

وتابع ستاوفر: "يعمل الفن التاريخي كملاذ آمن للحفاظ على القيمة الفنية في ظل الأزمات الاقتصادية".

ويستعرض التقرير التالي أغلى 6 لوحات فنية بيعت هذا العام في المزادات: