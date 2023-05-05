مؤرخ يكشف عن موقع جسر "الموناليزا" الغامض

تعد لوحة "الموناليزا" للفنان ليوناردو دافنشي من أشهر الأعمال الفنية في العالم، وتشتهر بجمالها وكذلك الغموض المحيط بهوية النموذج والموقع المرسوم خلفها.

كانت مدينة بوريانو، الواقعة في منطقة توسكانا بإيطاليا، مصدرًا للجدل لعدة قرون، إذ إن المدينة تعتبر أن الجسر خلف "الموناليزا" الشهيرة هو جسر بونتي بوريانو، الذي جعلوه سمة رئيسية في حملتهم السياحية المحلية، حتى أنه تم رسم الجسر على لافتة الترحيب بالمدينة.

لكن المؤرخ سيلفانو فينسيتي قال في مؤتمر صحفي في روما، يوم الأربعاء، إن الجسر خلف الموناليزا هو في الواقع جسر روميتو في بلدة لاترينا القريبة من توسكانا.

ووفق ما أوردته "سي إن إن"، قام فينسيتي أيضًا بإعادة بناء تصميم افتراضي للجسر لإظهار أوجه التشابه، واستند إلى وثائق من أرشيف الدولة في فلورنسا.