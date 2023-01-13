النحت الرقمي.. كيف يتغير مفهوم الفن بفعل التكنولوجيا؟

دخلت التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في مختلف أشكال التصنيع، وتم استخدامها كذلك في الفنون، حيث انطلقت حديثا إلى عالم النحت.

وتمكن النحاتون من خلال الأدوات الرقمية والتطبيقات الذكية، من التعديل على أعمالهم الرقمية، وصقلها، وسحبها وتنعيمها، وقرصها، والتلاعب بها، كما لو أنها مصنوعة من مادة واقعية.

ولم يعد تشابك الأدوات الرقمية مع الفن، حاليا بالشيء الغريب، فلطالما كان الفن هو أجرأ الصناعات وأكثرها مرونة في التقاطع مع الأدوات الجديدة.

ويبدأ الفن دوما من أدوات الواقع، ويكون الخيال مسرح العبث والتجريب من أجل صناعة الشكل والمعنى الذي يريده الفنان.

إذ يرى الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي أن "الفن هو ملكة كل العلوم، التي تنقل المعرفة لجميع أجيال العالم" وفي هذا استقراء منذ القدم لقدرة الفن على التجدد والاندماج بمتطلبات العصر الذي يستمر في التغير، وهذه الرقمية، لم تدخل فقط في صناعة الفن، بل في ترويجه وإظهاره وإيصاله إلى العالم.