النحت العربي وإشكالية تقليد الغرب وإهمال التراث

رغم شهرة العرب تاريخيًا بفن النحت، إلا أن هذا الفن كثيرًا ما يقع في مطب تقليد الفنون الغربية، خاصة على صعيد النحاتين الشباب.

وتُعرف بلاد الرافدين والشام ومصر والمغرب، بأنها قدمت للبشرية أقدم وأجمل المنحوتات التاريخية، كما أسست القواعد الأولى لفن النحت.

وخلال تظاهرة نحتية أقيمت في دمشق، شارك فيها عشرون فنانًا سوريًا من مختلف الأعمار، تمت مناقشة علاقة النحت العربي بالتراث، ومدى تقليده للنحت الأوروبي.