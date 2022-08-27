رسومات بأقلام التلوين تجسد مجوهرات تبدو حقيقية

تجسد لوحات فنية جديدة، سلسلة من المجوهرات الثمينة، والتي تبدو للوهلة الأولى من رؤيتها، واقعية، إلا أنها في الحقيقة رُسمت بواسطة فنانة مبدعة باستخدام قلم رصاص ومجموعة من ألوان التلوين فقط.

ووفق موقع“ أوديتي سينترال“، تعود سلسلة رسومات المجوهرات الفائقة الواقعية، إلى الفنانة التشكيلية اليابانية آريا، والتي أطلقت عليها اسم ”الجمشت“، في إشارة إلى الحجر الكريم البنفسجي اللون، والذي يدخل في صناعة معظم المجوهرات الثمينة.

وتشتهر الفنانة آريا، منذ سنوات طويلة، بموهبتها المميزة في الرسم باستخدام أقلام الرصاص، والتي تجسد من خلالها أدوات متنوعة من البيئة المحيطة، تبدو حقيقية، وتنال إعجاب الآلاف من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وخلال الأشهر القليلة الأخيرة، تمكنت آريا، من تطوير موهبتها، في رسم مجوهرات فائقة الواقعية من مختلف الأشكال والألوان، وبتأثير ثلاثي الأبعاد، وذلك باستخدام أقلام التلوين فقط.

وحازت مجموعتها الأخيرة إعجاب رواد مواقع التواصل، المذهولين من مدى واقعية رسمها للمجوهرات، والتي اعتبروها من أفضل أعمالها.

وكتب أحد المتفاعلين مع الرسومات: ”تبدو مجوهرات حقيقية، وأعلى جودة من المعروضة في الأسواق“.

وكتب متفاعل ثانٍ: ”لا أستطيع أن أصدق ما أراه، وأرغب في النظر إلى هذه الرسومات دون توقف“.

بينما قال متفاعل ثالث: ”إنه لأمر مدهش كيف يمكنك صنع شيء يلمع مثل هذا من أقلام التلوين فقط، كيف جعلتيها تتألق هكذا؟!“.

وبدورها، ردت الفنانة الموهوبة على متابعيها، موضحة أنها تهدف من مجموعتها الأخيرة ”الجمشت“، لإبراز قيمة المجوهرات الثمينة.

وشرحت طريقة رسمها للحجر الكريم ”الجمشت“، قائلة: أمضيت حوالي 10 ساعات في إنشاء رسمة الجمشت، حيث استخدمت في رسمها حوالي 40 من أقلام التلوين، والتي تضم 10 درجات من ظلال اللون الأرجواني، وذلك حتى أحصل على التأثير البصري المماثل تمامًا لهذا الحجر الكريم“.

كما تحدثت الفنانة أريا عن طريقة رسمها للمجوهرات بصفة عامة، في حديثها مع وسائل إعلامية يابانية، قائلة: ”رسمت أولًا الخطوط العريضة لحواف المجوهرات باستخدام قلم الرصاص، وبعد ذلك أكملت الرسم بدقة بالغة باستخدام أقلام التلوين“.