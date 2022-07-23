قصة نجاح فنان الملصقات شمس الدين بلعربي ووصوله إلى هوليود

كان الفنان الجزائري شمس الدين بلعربي (مواليد 1987) والمعروف باسم ”شيمسو بلعربي“ يعيش في مدينة عين تادلس مستغانم غرب الجزائر ويرعى الغنم مع خاله.

حينها كان في سن الخامسة وتجذبه الصور البراقة لنجوم السينما في صفحات الجرائد، فيلتقطها ويرسمها بغصنٍ صغير على الرمال، لتكون بدايته الفنية.

تعالوا نتعرف كيف نمت موهبته وصار مطلوباً إلى أستوديوهات هوليوود، وكيف سيُصوَّر فيلما عن مسيرته؟.

يقول ”بلعربي“ في حوار مع ”إرم نيوز“: ”عندما بلغت السادسة، انتقلت إلى المدينة ودخلت إلى المدرسة، وهناك بدأ المعلمون يكتشفون موهبتي، وبدأت أعطي أهمية لمادة الرسم أكثر من باقي المواد كالرياضيات والفيزياء، وفي عيد ميلادي فاجأتني زوجة عمي الألمانية ڨريت بإهدائي كتاب رسم وهو ما شجعني كثيراً“.

ويشرح الفنان الجزائري أنه من عائلة فقيرة جداً، لذا اضطر للتوقف عن الدراسة والخروج إلى الشارع لامتهان الرسم كحرفة، يقوم من خلالها بتزيين المحلات التجارية وتصميم الديكور.

يستطرد: ”لكن الشارع قاسٍ جداً، وتعرضت للاستغلال من قبل عديمي الضمير الذين امتصوا طاقتي الفنية، وبعضهم كانوا يهددوني عندما أطلب أجراً مقابل عملي، إذ كنت صغيراً، وضعيفاً، ورغم ذلك كنت أعمل تحت أشعة الشمس الحارقة وأحمل السلالم الحديدية التي تُسبِّب حروقاً في يديّ من حرارتها“.

يضيف بالعربي: ”بالمقابل هناك من اعتنى بي فنياً، وقدموا لي يد المساعدة، وفي تلك الفترة، عندما كنت أمر بجانب قاعات السينما وأشاهد أفيشات الأفلام والصور الضخمة لنجوم السينما، أعود إلى البيت وأرسم كل ما شاهدته، لكن بسبب ضيق المنزل ولأنه مكسور السقف جزئياً“.

وتابع: ”هذا أتلف الكثير من رسوماتي بسبب المطر، ورغم ذلك بدأت أفكر بإرسال أعمالي الفنية إلى شركات الإنتاج السينمائية بالبريد، وهو ما فعلته، فنعتني الناس بالمجنون“.

مرَّت سنوات من دون أن يتلقى الفنان الجزائري أي رد، لذا واصل العمل في الشارع، إلى أن تأثرت صحته بشكل خطير، ما أدخله المستشفى لثلاثة أشهر متواصلة، وما أن تحسن، حتى جاءته رسالة من منتج أرجنتيني يعمل بالشراكة مع هوليوود، و“هو من قام بالتعريف عن أعمالي في الأوساط السينمائية، ومن حينها بدأت أتلقى الطلبات من المخرجين والمنتجين لتصميم الكثير من ملصقات الأفلام العالمية، منها ”The News“، ”Honor“، و“Garra Mortal“.

يقول ”بلعربي“: في تلك الفترة دعاني الممثل الهوليودي الشهير George Hilton للاتفاق على مشروع عمل مستمر، وبعدها جاء وفد من خبراء سينمائيين وعلى رأسهم الممثل Kevin D Benton حيث كرموني في حفل كبير لأنني آخر فنان عربي وإفريقي ما زال يصمم ملصقات الأفلام العالمية بالطريقة التقليدية، وتم تسجيل اسمي في القاموس العالمي للسينما العالمية IMDB.

ويتابع: ”كما تم تسجيل قصة حياتي إلى جانب عمالقة السينما العالمية في كتاب أصدرته مؤسسة هوليود العالمية، وإلى جانب ذلك صنفتني مجلة INFLUENTIAL PEOPLE MAGAZINE كشخصية مؤثرة لعام 2020 ونشرت رسوماتي على غلافها، ناشرةً تقريراً من ثلاث صفحات عني في المجلة“.

وأوضح ”بلعربي“ أن هوليوود ستنتهي قريباً من تصوير فيلم عن مسيرته الفنية، باعتباره صاحب بعض من أشهر ملصقات الأفلام الهوليودية المرسومة بطريقة تقليدية، وسيكون الفيلم بعنوان CHEMSEDDINE.

وتم تصوير جزء منه في ساحة البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، وحالياً يتم التصوير في ناميبيا، علماً أنه تشارك في كتابة السيناريو مع الكاتب الأمريكي دافيد موريل، ويتصدى لإخراج الفيلم الروائي الطويل المخرج الأمريكي Georges blery.