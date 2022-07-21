بورتريه الوجوه.. ما تبقّى من فنون الشارع في سوريا

غابت فنون الشارع التي تتطلب حضور الجمهور، عن المدن السورية طيلة الحرب، ونجا من هذه القاعدة الفنانون الذين يرسمون وجوه المارة أو ينقشون الأسماء على المعادن والخشب.

يقول الفنان طلال علم دار لـ“إرم نيوز“: ”لم أغيّر مكاني على رصيف قلعة دمشق منذ سنين طويلة، وقد رسمت وجوه مئات العابرين ولم أتوقف عن عملي رغم الأحداث“.

ويفترش علم دار الرصيف بمعدات بسيطة، لا تتجاوز كرسيين بلاستيكين مع علب الألوان والكرتون، طيلة النهار، ثم يحملها ويعود بها للمنزل دون أن يتكبد عناء الضرائب أو إيجار محل خاص.

ويضيف علم دار: ”رسامو الشوارع استمروا في عملهم في أثناء الحرب، أما الفرق الموسيقية والمسرحية فتوقفت تفاديا للخطر لأن عروضها تتطلب حضور الجمهور“.

ويرسم علم دار بورتريه الوجه مقابل عشرة آلاف ليرة، أي دولارين ونصف الدولار تقريبا، ورغم ذلك فهو يشكو من تراجع الإقبال بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

ويقول: ”قبل الأحداث كان الإقبال جيدا، لكن مع ازدياد الفقر صار الناس يفضلون توظيف أموالهم القليلة للحصول على لقمة العيش“.

وفي شارع ”القيمرية“ ينتشر فنانون من نوع مختلف، منهم من ينقش على المعادن أو الخشب والزجاج أو ”حبّات الأرز“، أسماء العشاق والعبارات التي يختارها الزبائن.

ويقول أبو ياسر: ”الرسم على الكؤوس الزجاجية يتطلب مهارة يدوية وآلية لتثبيت اللون ورسم الشكل بجماليات جذابة، ويفضل هذا الفن الأشخاص الذين يحبون اقتناء الصمديات“.

ويتقاضى الفنانون الذين يفترشون البسطات، سعرا أقل من أصحاب المحلات، وذلك بسبب التراخيص والضرائب المفروضة على المشاغل الخاصة.

ويقول أبو حسام، صاحب محل للرسم في شارع النوفرة، لـ“إرم نيوز“: ”أرسم صورة الوجه مقابل 75 ألف ليرة، لأنها كبيرة وذات إطار، وهو مبلغ زهيد نظرا لأجرة المحل البالغة مليون ليرة في الشهر والضرائب المالية السنوية التي تزيد عن مليونين ونصف المليون“.

وفي بعض الأسواق الحيوية، تفرض البلدية ضرائب على البسطات؛ ما يضطر بعضهم إلى عدم التواجد والاكتفاء بوضع إعلان في الشارع يتضمن هاتف الفنان للاتصال حين الطلب.

ويقول الفنان أبو حسام المحايري لـ“إرم نيوز“: ”أجلس في هذا الركن الصغير على الرصيف في سوق الصالحية، وآخذ عشرين ألف ليرة على بورتريه الوجه، لأن لوحاتي أكبر“.

وتنشأ مع الوقت علاقة بين رسامي الوجوه والزبائن، حيث يُعرف عن الفنان عدم نسيانه مَن يرسمهم ولو مرت سنوات على ذلك.

ويضيف أبو حسام: ”العيش من وراء الفن، ليس أمرا سهلا في بلداننا، فالفنان لا يستطيع ممارسة عمل آخر، وفي كثير من الأحيان لا يحظى بالتسهيلات الكافية والعائدات التي تتناسب مع مجهوده“.

ودخلت التكنولوجيا الحديثة في رسم البورتريه، حيث يعمد الزبائن إلى إرسال صورهم على موبايل الفنان والعودة في وقت لاحق من أجل الحصول على اللوحة.

ويقول طلال علم دار: ”أتفحّص وجه الشخص بدقة ثم أقوم بالتقاط صورة مقربة للوجه وأشرع في الرسم، ولا يمكن أن أنسى الوجه الذي أرسمه مهما طال الزمن“.

وفي حين تغيب الفنون الجماهيرية عن الشارع، نظرا للموافقات التي تتطلبها والمساحات التي تحجزها، تحضر الفنون الفردية وعلى رأسها الرسم، حيث أصبح بعض الفنانين من معالم الأمكنة التي يرسمون فيها سنوات طويلة.