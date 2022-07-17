جدارية للأمير محمد بن سلمان تثير اهتماما لافتا بسبب طريقة تصميمها

أثارت لوحة جدارية تتضمن صورة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، اهتماماً لافتاً في الأوساط الثقافية والفنية والمجتمعية، وخطفت الأضواء في مهرجان العسل الدولي الذي تستضيفه المملكة.

وأشرفت ”مؤسسة ريادة الإبداع“ على تصميم وتنفيذ ما وصفتها بأنها ”أكبر لوحة جدارية“ لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مهرجان العسل الدولي في دورته الـ 14 بمقر جمعية النحالين في الباحة بمحافظة بلجرشي.

وقالت المؤسسة إنها صممت اللوحة الجدارية، التي استغرق العمل فيها قرابة 18 يوماً، باستخدام 1680 نحلة وضعت بدقة على أماكن محددة في الوجه، إضافة إلى استخدام ورق الكانفس.

وأشارت المؤسسة في منشور لها عبر حسابها في إنستغرام إلى أن ارتفاع اللوحة الجدارية يبلغ 3 أمتار وعرضها يبلغ مترا ونصف المتر، وهي مشدودة على خشب طبيعي.

ونسج المصممون على اللوحة أبيات من الشعر توضح المغزى من اللوحة، جاء فيها: الزهر من شاربه يصدر رحيق.. أفكار عز وموطني كله عسل، سر بنا يا سيدي قمة طويق.. شعبك معك دون أدنى كسل.

ونالت اللوحة الجدارية الخاصة بولي العهد السعودي إعجاباً كبيراً من زوار المعرض، كما أنها كانت حديث المدونين السعوديين والخليجيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، من خلال عدة وسوم أحدها باسم ولي العهد والآخر باسم مهرجان العسل الدولي.