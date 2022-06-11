تجربة تونسية نادرة.. تحويل النفايات إلى تحف فنية لحماية البيئة

تبدو تجربة إعادة تدوير النفايات بشتى أنواعها تجربة ملهمة في تونس، وسبيلًا لفتح آفاق جديدة في مجالات عدة، كالاقتصاد والإبداع الفني، وذلك من خلال استغلال النفايات المهملة والمعدومة القيمة وتحويلها إلى مصدر للإبداع ونشاط حرفي له مكانته في الدورة الاقتصادية.

لم يكن الفنان التشكيلي التونسي كمال الزغيدي، يؤمن في البداية أن نفايات النسيج والبلاستيك والمعادن المهملة قادرة على أن تكون منطلقًا لنشاط فني يتجاوز كونه هواية إبداعية، ليكون مجالًا حرفيًا واقتصاديًا نشيطًا. لكن عمله في البداية كمنظف بلدي في بلدية المنستير (وسط)، وتعامله اليومي مع سائر النفايات حفزه للانطلاق في مشروع فني يعتمد على تدوير النفايات وتحويلها إلى أعمال فنية تهدف إلى خدمة الطفولة والمساهمة في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال.

ويعد كمال واحدًا من مئات الفنانين التشكيليين العصاميين في تونس، وأحد المبدعين بمجال استغلال الفن في تدوير النفايات وتحويل الأشياء المهملة، والتي زالت فائدتها، إلى مجسمات وتحف فنية ذات قيمة كبيرة، والذين وجدوا في عدد من التظاهرات الفنية مجالًا لعرض مواهبهم وفتح آفاق جديدة في مجال استغلال الفن في تثمين النفايات المهملة.

وتشهد تونس خلال الأسبوع الجاري تظاهرة فنية وبيئية في الوقت نفسه، وذلك بإعادة تدوير النفايات ضمن أسبوع البيئة، الذي يمتد إلى 12 يونيو الجاري، بإشراف وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

وكشف مصدر بوزارة البيئة التونسية أن ”التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تثمين النفايات في الحفاظ على البيئة ونظافة المحيط من جهة، ومنح فسحة للمبدعين لإعادة الحياة لأشياء منعدمة القيمة وتسويقها في حلة جديدة، من جهة أخرى“.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”تونس تسعى إلى خلق مقاربة جديدة لتوثيق الصلة بين الاقتصاد بتدوير النفايات وتثمينها وحماية المناخ من جهة والفن أيضًا“.

ويقول الفنان التشكيلي، كمال الزغيدي، لـ“إرم نيوز“: ”الاقتصاد الدائري مجال ذو أهمية كبيرة، ليس فقط اقتصاديًا وماليًا، وإنما أيضًا فنيًا واجتماعيًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمبدع هو في الأصل منظف بلدي، لكن الإشكال الأكبر الذي يعترض مشاريعنا الفنية والبيئية هو السياق التشريعي الذي ننشط فيه.. نحن لا نحظى بدعم السلطات التي تشترط أن تكون تلك الإبداعات الفنية تحت لواء جمعية أو ناد أو غيرهما من الهياكل المعنوية“.

وحول تجربته مع تدوير النفايات واستغلال الفن خدمة للاقتصاد، يقول الزغيدي: ”البداية كانت عام 2015، كنت ألاحظ النفايات المهملة في الشوارع، والفضلات المعدنية أو البلاستيكية أو الورقية والنسيج، كل شيء هو قابل للتدوير ما عدا النفايات العضوية.. شرعت لأول وهلة في تصور بعض المجسمات انطلاقًا من هدف خدمة الطفولة، وذلك إيمانًا مني بأن كل مشروع فني لا بد أن ينطلق من الأساس، ويكون موجهًا للطفل.. صنعت مجسمات للحيوانات مثل الزرافة والأسد والجمل والفيل وسائر الحيوانات، اعتمادًا على أكياس الإسمنت.. الفضلات منتشرة بكثرة في الشوارع، واستغلال تلك النفايات المهملة والملوثة للبيئة هو عمل إبداعي ومساهمة في البيئة النظيفة أو الاقتصاد الأخضر“.

يعتمد كمال على مواد ونفايات صديقة للبيئة وصحية في الآن نفسه، خصوصًا أن بعض أعماله موجهة للأطفال، وشارك الفنان التشكيلي في عشرات المعارض والمهرجانات الخاصة كان آخرها عام 2021 عندما حصد شهادات الإشادة والإعجاب بفضل مجسماته ضمن مهرجان لتدوير النفايات في العاصمة تونس.

كما شارك في معارض أخرى وقدم مداخلات حول تجربته الملهمة في ملتقيات علمية حول التصرف الابتكاري في النفايات من أجل التنمية المحلية، وذلك في محافظة المنستير (أكتوبر 2021).

ويرى كمال الزغيدي أن السلطات التونسية مطالبة بمعاضدة جهود المبدعين والفنانين المتخصصين في تدوير النفايات وتحويلها إلى أعمال فنية، خصوصًا أن فائدة ذلك مزدوجة، وتتمثل في الحفاظ على بيئة نقية وإثراء المجال الفني في آن واحد، مشيرًا إلى أن خوض المنظف البلدي لمثل هذه التجارب يعد تحديًا خاصًا بالنظر إلى الصعوبات الاجتماعية التي يعيشها والمخاطر التي تتهدد صحته، على حد وصفه.

وترتكز تجارب تدوير النفايات باعتماد الإبداعات الفنية في تونس أساسًا على برامج وزارة البيئة والوكالة التونسية للتصرف في النفايات، فضلًا عن مؤسسات محلية وأجنبية تدعم المشاريع الفنية، وتشجع أصحاب المبادرات الخاصة في مجال إحياء النفايات وتثمينها.

وفسحت تظاهرة الفن لخدمة الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات المجال أمام أصحاب المشاريع من الشباب لطرح مشاريعهم ومجال إبداعاتهم للاستفادة من إعادة تدوير النفايات والأشياء المهملة في أعمالهم الفنية.