"عمري 22 عاما وفقدت 22 شخصا".. معرض لزينب القولق الناجية من الحرب في غزة

افتتح في مدينة غزة أخيرا، معرض الفن التشكيلي ”عمري 22 عامًا وفقدت 22 شخصًا“ للفنانة الفلسطينية زينب القولق، الناجية الوحيدة من قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قبل عام.

والمعرض ممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأورو متوسطي لحقوق الإنسان.

ونفذت القولق التي أتمت تخرجها من دراستها الجامعية حديثًا، هذه الفعالية بطابعها الفني ومضمونها المأساوي، مقدمة رسالة للعالم حول ألم الفقد وآثار العنف والتنكيل بالإنسان جسديًا ومعنويًا.

وعبر لوحاتها، تستعيد القولق ذاكرة لحظات شديدة الخصوصية في حياتها، شهدت خلالها أصعب المشاعر، فالأمر لا يقتصر على الفقد بل بشاعة الصورة التي تجسدت بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة.

الملجأ هو المقبرة

وتضع الفنانة الفلسطينية الناجية من الموت المحقق، بجانب لوحاتها عبارات فلسفية، تكمل المعنى الذي أرادت إيصاله من خلال الكانفس والألوان.

إذ تكتب: ”لم أتخيل يومًا أن تضيق عليّ الأرض وتبقى المقبرة هي المكان الوحيد الذي فيه أستطيع إخبار عائلتي بأني تخرجت أخيرًا، لم أتصور قبلًا أني لن أكون قادرة على إخبار أمي، أني كم كنت ممتنة لليالي الاختبار التي نامتها بجانبي لطمأنتي. لم أتخيل كيف لأحلامنا التي تمنيناها طويلًا أن تنقلب لكابوس بشع، أن تنتهي أعوام الدراسة وقد أصبحت جثة ترتدي زي تخرج“.

بجانب هذه العبارات المُرة، تنتصب لوحتها ذات الخلفية السوداء، وكتلتها الفنية ترتكز على 22 جثة مكفنة بالأبيض، تصطف إلى جانب بعضها البعض على صفين، كتلة الجثث بمجملها يمكن قراءتها كأنها فاه مفتوح تَظهر أسنانه بكاملها، من هول الصدمة.

ويمكن التقاط صوت آخر من اللوحة يوحي بشراسة العالم، بأسنانه المسنونة على الضعفاء.

ذوبان

وفي لوحة أخرى تضع الفنانة القولق أجساد عائلتها، وكأنها تعيد رسم صورة من الحقيقة مفادها ”بقيت الصورة، لكن الأجساد قد ذهبت بفعل القصف“.

ويتضمن المشهد ثلاثة أشخاص، من الأعلى يبدو الالتحام العائلي والقرب الشديد، ومن الأسفل تسيل الأجساد كسائل أسود، عبرت القولق من خلاله عن تدفق شعوري شديد السوداوية والألم. هذا السيلان لربما هو النزف الذي تعيشه في حياتها جراء الوحدة والشوق للأحباب.

وتُعلّق الفنانة تحت اللوحة: ”نذوب من الفقد، بات الليل يسكننا، كما باتت مآسيه تبتلعنا“.

ندوب

وعمل آخر تفرد فيه الفنانة القولق، جراحها على كافة مساحة اللوحة، إذ تغطي الكانفس بقطع ملصقة من الشاش الطبي الأبيض، الملصق والملون بألوان ما بين الداكن والفاتح، لتصنع ملامح وجه يحدق في تيه العالم بأكمله. وتظهر عيون الوجه بنظراتها المحدقة، ممتلئة بالفراغ والصمت والصدمة، وكأنها ترسل للعالم صوتًا لا يمكن التعبير عنه بالصراخ.

وتمتلئ مساحة الوجه بالندوب والدم والشظايا والخيبات، وغطاء الجرح ”البلاستر“، معبرة عن المأساة التي اكتملت من خلال الاعتداء الهمجي على الإنسانية عبر ذلك الحدث.

وتعلّق زينب القولق بجانب هذه اللوحة: ”ما أنا إلا صدوع ألم تتسع، وندوب لا تلتئم“.

وتكتب زينب القولق كتعليق على المعرض: ”مر 12 شهرًا وأفزع من رقمهم، مر عام! يستفزني مرور الأيام وشمس كل صباح، ما زلت أنتظر أن أفتح عينيّ كما عهدت دومًا على ابتسامة أمي واهتمامها المفرط بي كطفلة، متلهفة لحضن واحد من هناء. اعتدت السهر مع أحمد ليخفف عني عبء أيامي بضحكاته، ما زالت ضحكاته تتردد في أذني للحد الذي يجعلني ألتفت أبحث عنه. اشتقت لفنجان قهوة واحد مع طاهر لنفتح حديثًا ونمر بألف قصـة لـم ننـه أيًا منها ولكننا نضحك أخيرًا، لم يكن أخًا عاديًا، فقدت أخي الأكبر وصديقي المفضل. لا أستطيع الالتفات لبرهة إلا وذكرى لأحدهم أو لجميعهم تباغتني، هلكت روحي شوقًا“.

الفن والمأساة

وترفع القولق صوتها، من خلال هذا المعرض، عبر صراخ الألوان والكلمات، بملامح حزينة، وأنها تعزز من قيمة الفن في مخاطبة الشعوب والثقافات بأسرها حول العالم. لربما لن يحدث ذلك التغيير الآني، لكنها تبقى رسالة الفن في صراع مع البشرية على الدوام، من أجل تجديد الحياة، فعلاقته بالإنسان تمولك خصوصية وتعقيدات جمة.

ففي هذا الفن ترتسم ذات الإنسان ومشاعره، والكلمات التي يعجز عن قولها أو مواجهة العالم بها، ولربما احتاجت الفنانة زينب القولق، من خلال هذا المعرض إلى استعادة إمكانية وجودها في الحياة، بعد أن بتر لها الاحتلال كافة سبل البقاء، والفن هنا يمكنه أن يصنع ذلك فيقول الفنان الألماني برتولد بريشت: ”إن أيسر السبل للوجود، هو الفن“.