رحيل الفنان التشكيلي المصري أحمد نبيل سليمان عن 85 عامًا

نعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر، اليوم الثلاثاء، أحد أبرز الفنانين المعاصرين وأستاذ التصوير الجداري في كلية الفنون الجميلة، أحمد نبيل سليمان، الذي توفي عن عمر ناهز 85 عامًا، وفق وكالة ”رويترز“.

كما نعاه أتيليه القاهرة وأتيليه العرب للثقافة والفنون (ضي) والعديد من المؤسسات الفنية العربية.

ولد سليمان عام 1937، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير عام 1960، ثم دبلوم الدراسات العليا عام 1970، قبل أن يسافر في بعثة إلى إيطاليا بين عامي 1971 و1975، حيث حصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية مايكل أنغلو بفلورنسا الذي يعادل درجة الدكتوراه.

وتتلمذ سليمان على يد كبار أساتذة قسم التصوير، كالفنان حسين بيكار وعبد الهادي الجزار وعز الدين حمودة وغيرهم، ويعد من جيل الرواد الثالث لفناني التصوير، وخريجي كلية الفنون الجميلة، وتتلمذ على يديه مئات المصورين ومصممي الجداريات، بحسب موقع ”اليوم السابع“.

وتدرج الفنان الراحل في السلك الأكاديمي حتى شغل منصب رئيس قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة لفترتين من 1985 إلى 1990، ثم وكيلًا للكلية لشؤون التعليم عام 1993، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، كما قام بالتدريس في كلية الهندسة بجامعة عين شمس/ قسم العمارة، وكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

وانعكس تأثره بالنشأة في حي السيدة زينب على أعماله الإبداعية، التي أبرزت مفردات البيئة المصرية وقيمها الجمالية من خلال التراكيب اللونية المتميزة، والرموز الأصيلة، مثل الحصان الذي كان يستخدمه عادة للتعبير عن القوة والحيوية.

ووفق سيرته الذاتية، عُرضت أعمال سليمان في عدد من دول العالم، وشارك في معارض جماعية محلية ودولية، مثلما أقام معارضه الخاصة التي تمثلت في:

– معرض خاص بقاعة إخناتون 1968.

– معرض بالمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة مارس 1976.

– خمس معارض بإيطاليا.

– شارك في 12 معرضا بالقاعات الخاصة.

– معرض بقاعة (الباب – سليم) في متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا- نوفمبر 2014.

– معرض بقاعة الهناجر يناير 2015.

– معرض (ليالي زمان) بقاعة ضي للفنون بالمهندسين فبراير 2018.

– معرض بعنوان (خيال مآتة) بقاعة ”الباب – سليم“ بمتحف الفن المصري الحديث في أكتوبر 2021.

وحاز الفنان الراحل على جوائز محلية، منها جوائز صالون القاهرة، ميدالية الصالون 1967، وجوائز دولية منها جائزة أكاديمية الفنون الجميلة -فلورنسا – إيطاليا.

وسليمان كان عضوًا في الجمعية الدولية لفناني الموزاييك، وجمعية وكالة الغورى، ونقابة الفنانين التشكيليين، وجمعية خريجي كلية الفنون الجميلة في القاهرة، وجماعة الفسيفساء العالمي – رافينا.