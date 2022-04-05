لوحة نادرة لمايكل أنجلو قد تجلب 33 مليون دولار بمزاد في باريس

ستُعرض لوحة لمايكل أنجلو، اكتُشفت في عام 2019، للبيع الشهر المقبل وقد تجلب 30 مليون يورو ما يُعادل 33 مليون دولار أمريكي، حسب ما قالت دار ”كريستيز“ البريطانية للمزادات، اليوم الثلاثاء.

وجرى بيع اللوحة، وهي أحد الأعمال القليلة لفنان عصر النهضة الإيطالي، التي هي في حوزة خاصة، في عام 1907 في العاصمة الفرنسية باريس.

ووُصفت اللوحة بأنها أحد أعمال مدرسة مايكل انجلو، وباتت في طي النسيان إلى حد كبير حتى عام 2019، عندما اكتشف أحد المتخصصين في دار ”كريستيز“ أنها من أعمال هذا الفنان.

ويُعتقد بأن هذه اللوحة من أوائل ما رسم مايكل أنجلو إذ تعود إلى نهاية القرن الخامس عشر تقريبًا، وتُعيد اللوحة رسم رجل يرتجف، كان قد تم تصويره في لوحة جدارية لماساتشيو، بينما يقف اثنان آخران قربه في اللوحة.

وصُنفت اللوحة على أنها كنز وطني فرنسي ما حال دون تصديرها، لكن الحكومة الفرنسية ألغت التصنيف في الآونة الأخيرة، ما سمح بعرضها على هواة جمع التحف في أي مكان في العالم، على حد قول دار ”كريستيز“.

ومن المقرر عرض اللوحة في هونغ كونغ ونيويورك قبل طرحها في مزاد علني في العاصمة الفرنسية باريس في الـ18 من شهر مايو/أيار المُقبل.