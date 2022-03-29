عبر أقمار اصطناعية صغيرة.. جيف كونز يقرر إرسال منحوتات فنية إلى القمر

يعتزم فنان ”النيو – بوب“ الأمريكي الشهير جيف كونز تدشين دخوله عالم منتجات ”إن إف تي“، وهي رموز غير قابلة للاستبدال، بإرسال منحوتات إلى القمر.

ولن يكتفي الفنان الأمريكي بعرض أعماله في المتاحف الكبرى، بحسب ما أعلن معرض ”بيْس/Pace“، اليوم الثلاثاء، مبقياً الغموض سائداً بشأن المشروع الجديد.

ومن المقرر أن تتم رحلة ”مجموعة المنحوتات“ هذه ”في وقت لاحق من السنة الجارية، وأُطلِقت عليها تسمية ”مون فايزس“ (أطوار القمر).

لكن الجهات الشريكة في المشروع، وهي ”Pace Verso“ و“4Space“ و“NFMoon“ و“Intuitive Machines“، لم تحدد في بيانها الصحفي عدد الأعمال التي سيشملها.

ولم يدل مسؤولو معرض ”بيْس“ بأي توضيحات في ما يتعلق بحجم المنحوتات، في حين أوضح البيان أنها ستوضع في أقمار اصطناعية صغيرة ”CubeSat“ يبلغ قياس ضلعها من حيث المبدأ 10 سنتيمترات.

ويشتهر جيف كونز البالغ من العمر 67 عامًا، وهو من بين الفنانين الأحياء ذوي الأعمال الأغلى في العالم، بقطعه الكبيرة مثل ”كلب البالون“ أو ”الجرو“ التي تسبب أحياناً جدلاً، على غرار ”باقة زهور التوليب“ المثبتة في حدائق الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. وتعرض أهم متاحف العالم أعمال جيف كونز.

وسيتم إطلاق المنحوتات إلى الفضاء من مركز كينيدي في فلوريدا، ضمن بعثة ”مستقلة تماماً“، في مركبات هبوط تابعة لشركة ”Intuitive Machines“ الأمريكية، التي تتعاون أصلاً مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وفقًا لما أوضح معرض بيس.

وسيتم إرفاق كل عمل برمز ”إن إف تي“، وهو نسخة رقمية فريدة مشفرة بتقنية سلسلة الكتل (بلوكتشاين)، وستباع نسخة ”إف إف تي“ على الأرض، وبحسب معرض بيْس، سيخصص جزء من ريع المبيعات لمنظمة أطباء بلا حدود.

ويُعرف الفنان الأمريكي جيف كونز بإعادة إنتاجه لأشياء تافهة، مثل حيوانات البالونات التي صنعها من الفولاذ غير القابل للصدأ أو الستانلس ستيل، وغطاها بورق عاكس كالمرآة، وفقًا لما أورده موقع ”ويكيبيديا“ على شبكة الإنترنت.

ويعيش الفنان الأمريكي جيف كونز حاليًا ويعمل في مدينة نيويورك، وهو من يورك في بنسلفانيا، وللنقاد وجهات نظر متضاربة تجاه كونز، فبعضهم يصف أعماله بالرائدة والمهمة تاريخياً، والبعض الآخر ينبذ أعماله كفن مبتذل، بحسب ذات الموقع.